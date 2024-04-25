Дефицит сохраняется: в "Укрэнерго" сообщили, где действуют графики отключения света

По состоянию на утро 25 апреля потребление электроэнергии в Украине было на 10% ниже, чем в то же время 24 апреля. При этом большую часть суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии, отметили в компании.

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По состоянию на утро 25 апреля в Украине применяются графики отключений в Харьковской области и в Кривом Роге (в последнем ограничения касаются только промышленности. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В то же время отключения электроэнергии наблюдаются и в других регионах, они вызваны непогодой и боевыми действиями. Несмотря на некоторое улучшение ситуации в энергосистеме, дефицит электроэнергии все еще присутствует, а электростанции в результате повреждения ударами россиян не способны производить необходимые объемы электроэнергии,

В "Укрэнерго" отметили, что непогода привела к обесточиванию 2 800 потребителей в Киевской области, еще 399 пунктов в Украине обесточены по другим причинам. В частности, в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях электроэнергию отключали в результате боевых действий, а на Черниговщине и Сумщине отключение света было вызвано техническими причинами.

Важно

Массовых отключений электроэнергии можно избежать: в "Укрэнерго" обратились к потребителям

В течение 25 апреля Украина продолжает получать аварийную помощь от Европы. "Однако сегодня ее общий объем несколько меньше, чем вчера, благодаря увеличению производства на солнечных электростанциях", — отметили в компании. Еще одним фактором облегчения ситуации в энергосистеме стало включение в работу одного блока на тепловой электростанции после вывода из аварийного ремонта.

16 апреля генеральный директор ДТЭК "Киевской электросети" Денис Бондарь заявил, что в Киеве могут ввести графики отключения света. Такой вариант не исключается в случае существенного роста потребления электроэнергии.

Также 18 апреля глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что летом, когда начнется ремонтная кампания на энергообъектах, украинцам могут начать выключать свет.