Массовых отключений электроэнергии можно избежать: в "Укрэнерго" обратились к потребителям

Сейчас основные усилия энергетиков направлены на то, чтобы ликвидировать последствия ракетных ударов и подготовиться к новому отопительному сезону.

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В связи с непростой ситуацией в энергосистеме диспетчерский центр "Укрэнерго" обратился с призывом к украинцам не забывать о необходимости экономного потребления электроэнергии с 19:00 до 22:00. Это позволит избежать массовых отключений света. Об этом идет речь в заявлении "Укрэнерго".

Отмечается, что именно сейчас энергетики прилагают все усилия, чтобы работать над двумя важнейшими задачами, а именно: ликвидируют последствия массированных дроновых и ракетных атак российских оккупантов и готовятся к следующему отопительному сезону. Причем специалисты предупредили, что объем повреждений энергетических объектов после трех массированных комбинированных атак ВС РФ чрезвычайно велик.

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"Из-за этого все уцелевшие электростанции и высоковольтные подстанции "Укрэнерго" работают на максимуме своих возможностей, чтобы выработать и передать достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей. Но даже в этой сложной ситуации не стоит игнорировать ремонтную кампанию, во время которой электростанции готовят свое оборудование к следующему отопительному периоду. Для ремонта часть оборудования надо останавливать, что уменьшает возможности электростанций производить электроэнергию", — отметили в "Укрэнерго".

Каким образом можно сэкономить электроэнергию

В "Укрэнерго" отмечают, что в часы пикового потребления (с 19:00 до 22:00) следует избегать использования таких приборов:

обогреватель;

бойлер;

теплый пол;

традиционные лампы накаливания (альтернатива — заменить на светодиодные);

стиральная машина;

кондиционер;

электроплита.

К тому же не нужно одновременно включать несколько приборов, которые вызывают существенную нагрузку на электросеть. Речь идет об электрочайнике, микроволновой печи, кофеварке, утюге, фене для волос и тому подобное. Каждое зарядное устройство нужно извлекать из розетки после использования, а также сократить использование электроэнергии устройствами в режиме сна. Гаджеты нужно отключать от зарядного устройства сразу после полной зарядки батареи. Это позволит не только сэкономить энергию, но и продлить срок службы аккумулятора.

12 апреля эксперт по энергетическим вопросам Александр Харченко предупредил украинцев, что летом, когда потребление электроэнергии возрастет, избежать отключений потребителей не удастся. Поэтому он советует в этом году что-то замораживать в холодильниках.

Также 11 апреля Фокус писал, что ракетная атака россиян полностью уничтожила Трипольскую ТЭС. Она была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.