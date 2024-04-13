"Мы потеряли много": глава Минэнерго рассказал о проблемах с обеспечением после ударов РФ

Министр Герман Галущенко заявил, что потеря мощностей Трипольской ТЭС и ДнепроГЭС вызвала дефицит. При этом самая сложная ситуация с энергетикой сейчас в Харькове.

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Ситуация в энергетическом секторе Украины сложная. Так, было потеряно много генерации, однако система не развалилась. Об этом в интервью УНИАН рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Самое страшное – когда система разваливается: так называемая каскадная авария, после которой ее нужно собирать обратно. Слава Богу, в этом плане все нормально", — сказал он.

По словам министра, потеря мощностей Трипольской ТЭС и ДнепроГЭС вызвала дефицит.

"Это не просто генерация, а маневровая генерация, покрывающая пики потребления. На пик потребления она всегда поднималась, чтобы обеспечить электроэнергию", — отметил министр.

Также Галущенко заявил, что самая сложная ситуация с энергетикой сейчас в Харькове. Так, до 11 апреля ситуацию удалось стабилизировать, но затем россияне разбили две локальные генерации в городе.

Что касается обеспечения светом в летний период, то Галущенко заявил, что будет сложно, если потребление вырастет.

"Полагаю, что если у людей есть возможность не включать тот же кондиционер хотя бы в пиковые часы, то стоит стараться не нагружать систему. Посмотрим, каким жарким будет лето", — отметил он.

Галущенко заявил, что даже до полномасштабного вторжения, наблюдалось два пика потребления электроэнергии: зима и лето. На ситуацию также повлияют и дальнейшие удары ВС РФ, которые точно будут.

Напомним, в Минэнерго рассказали, когда в Украине будут выключать свет. В Украине постараются сделать все, чтобы потребители с периодичностью имели доступ к свету. В случае негативной ситуации распределение электроэнергии будет справедливым, рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Также отметим, что в правительстве рассказали, как защитить энергообъекты от ударов РФ. По словам вице-премьера Кубракова, полностью защитить все объекты можно третьим уровнем защиты. Речь идет о строительстве новых подстанций, погруженных под землю. Возводить такие конструкции уже начали, но необходимо дополнительное финансирование.