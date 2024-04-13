"Ми втратили багато": голова Міненерго розповів про проблеми із забезпеченням після ударів РФ

Міністр Герман Галущенко заявив, що втрата потужностей Трипільської ТЕС і ДніпроГЕС спричинила дефіцит. При цьому найскладніша ситуація з енергетикою зараз у Харкові.

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Ситуація в енергетичному секторі України складна. Так, було втрачено багато генерації, проте система не розвалилася. Про це в інтерв'ю УНІАН розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

"Найстрашніше — коли система розвалюється: так звана каскадна аварія, після якої її потрібно збирати назад. Слава Богу, у цьому плані все нормально", — сказав він.

За словами міністра, втрата потужностей Трипільської ТЕС і ДніпроГЕС спричинила дефіцит.

"Це не просто генерація, а маневрова генерація, яка покриває піки споживання. На пік споживання вона завжди піднімалася, щоб забезпечити електроенергію", — зазначив міністр.

Також Галущенко заявив, що найскладніша ситуація з енергетикою зараз у Харкові. Так, до 11 квітня ситуацію вдалося стабілізувати, але потім росіяни розбили дві локальні генерації в місті.

Що стосується забезпечення світлом у літній період, то Галущенко заявив, що буде складно, якщо споживання зросте.

"Вважаю, що якщо у людей є можливість не вмикати той самий кондиціонер хоча б у пікові години, то варто намагатися не навантажувати систему. Подивимося, яким спекотним буде літо", — зазначив він.

Галущенко заявив, що навіть до повномасштабного вторгнення, спостерігалося два піки споживання електроенергії: зима і літо. На ситуацію також вплинуть і подальші удари ЗС РФ, які точно будуть.

Нагадаємо, у Міненерго розповіли, коли в Україні вимикатимуть світло. В Україні намагатимуться зробити все, щоб споживачі з періодичністю мали доступ до світла. У разі негативної ситуації розподіл електроенергії буде справедливим, розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Також зазначимо, що в уряді розповіли, як захистити енергооб'єкти від ударів РФ. За словами віцепрем'єра Кубракова, повністю захистити всі об'єкти можна третім рівнем захисту. Йдеться про будівництво нових підстанцій, занурених під землю. Зводити такі конструкції вже почали, але необхідне додаткове фінансування.