Не тільки ППО: в уряді розказали, як захистити енергоб'єкти від ударів РФ (відео)

За словами віцепрем'єра Кубракова, повністю захистити всі об'єкти можна третім рівнем захисту. Йдеться про будівництво нових підстанцій, занурених під землю. Зводити такі конструкції уже почали, але необхідне додаткове фінансування.

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Захистити такі великі енергетичні об'єкти як ТЕЦ можна лише посиливши протиповітряну оборону. Про це заявив віцепрем'єр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі телемарафону.

За його словами, електропідстанції у низці регіонів, які найбільше страждають від російських обстрілів, витримують ворожі атаки "шахедів" завдяки другому рівню захисту.

"Декілька наших основних областей, які зараз отримують атаки майже кожного дня, вони зараз живляться виключно за рахунок трансформаторів, які захищені другим рівнем захисту. Тобто на ці трансформатори, на ці конструкції уже були не одні атаки. Вони витримали їх і сподіваюся, що вони і надалі будуть витримувати від "шахедів" — від того, на що вони були розраховані", — заявив віцепрем'єр.

Кубраков наголосив, що повністю захистити енергооб'єкти можна лише третім рівнем захисту. Він передбачає будівництво нових підстанцій, занурених під землю.

"Це набагато більш складна історія, довгострокова. Ми повністю це робили спільно з Генштабом. Військові інженери розробили цю конструкцію. Чотири країни-партнери надіслали своїх військових інженерів і ті з самого початку брали участь у розробці. Це Велика Британія, США, Німеччина і Японія", — розповів він.

Кубраков зауважив, що наразі випробування такого захисту було завершено і воно повністю підтверджує, що такі конструкції можуть захистити від ракет будь-якого типу. Зведення цих конструкцій почалось, але щоб повністю його завершити необхідне додаткове фінансування.

"Сподіваюсь, що в бюджеті знайдемо додаткові гроші, або наші партнери нас підтримають, і так само 22 ключові підстанції будуть захищені третім рівнем захисту", — сказав віцепрем'єр.

Нагадаємо, 12 квітня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що треба готуватися до будь-яких сценаріїв, включно з блекаутами. Пошкодження енергетичних об’єктів є значними. Фахівці визначатимуть, чи можливо їх відновити та в яких обсягах.

Керівник Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що Україна, ймовірно, не зможе уникнути відключень світла вже у липні-серпні.