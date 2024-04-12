Не только ПВО: в правительстве рассказали, как защитить энергообъекты от ударов РФ (видео)

По словам вице-премьера Кубракова, полностью защитить все объекты можно третьим уровнем защиты. Речь идет о строительстве новых подстанций, погруженных под землю. Возводить такие конструкции уже начали, но необходимо дополнительное финансирование.

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Защитить такие крупные энергетические объекты как ТЭЦ можно только усилив противовоздушную оборону. Об этом заявил вице-премьер по восстановлению — министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телемарафона.

По его словам, электроподстанции в ряде регионов, которые больше всего страдают от российских обстрелов, выдерживают вражеские атаки "шахедов" благодаря второму уровню защиты.

"Несколько наших основных областей, которые сейчас получают атаки почти каждый день, они сейчас питаются исключительно за счет трансформаторов, которые защищены вторым уровнем защиты. То есть на эти трансформаторы, на эти конструкции уже были не одни атаки. Они выдержали их и надеюсь, что они и в дальнейшем будут выдерживать от "шахедов" — от того, на что они были рассчитаны", — заявил вице-премьер.

Кубраков отметил, что полностью защитить энергообъекты можно только третьим уровнем защиты. Он предусматривает строительство новых подстанций, погруженных под землю.

"Это гораздо более сложная история, долгосрочная. Мы полностью это делали совместно с Генштабом. Военные инженеры разработали эту конструкцию. Четыре страны-партнера прислали своих военных инженеров и те с самого начала участвовали в разработке. Это Великобритания, США, Германия и Япония", — рассказал он.

Кубраков отметил, что сейчас испытания такой защиты было завершено и оно полностью подтверждает, что такие конструкции могут защитить от ракет любого типа. Возведение этих конструкций началось, но чтобы полностью его завершить необходимо дополнительное финансирование.

"Надеюсь, что в бюджете найдем дополнительные деньги, или наши партнеры нас поддержат, и так же 22 ключевые подстанции будут защищены третьим уровнем защиты", — сказал вице-премьер.

Напомним, 12 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что надо готовиться к любым сценариям, включая блэкауты. Повреждения энергетических объектов являются значительными. Специалисты будут определять, возможно ли их восстановить и в каких объемах.

Руководитель Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Украина, вероятно, не сможет избежать отключений света уже в июле-августе.