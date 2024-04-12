Графики отключений есть: в Минэнерго рассказали, когда в Украине будут выключать свет (видео)

В Украине постараются сделать все, чтобы потребители с периодичностью имели доступ к свету. В случае негативной ситуации распределение электроэнергии будет справедливым, рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

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Украина может столкнуться с отключениями света, если атаки Вооруженных сил Российской Федерации по энергообъектам продолжатся. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире "Радио Свобода".

Она отметила, что сейчас спрогнозировать дальнейшую ситуацию с электроснабжением сложно, ведь противник ежедневно или раз в несколько дней массированно атакует, что наносит дополнительные повреждения.

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"Конечно, если они (атаки, — ред.) будут продолжаться, то мы реально можем столкнуться с ограничениями. Мы будем стараться, даже если это придется сделать, чтобы потребители имели доступ к электроэнергии с периодичностью", — сказала Светлана Гринчук.

По ее словам, графики отключений приготовили еще перед началом отопительного сезона. Однако она отметила, что ситуация может быть разной, однако в случае негативной — распределение электроэнергии будет справедливым, чтобы потребители все же были с электроэнергией.

Гринчук рассказала, что перед тем, чтобы сказать, точно ли будет ограничение электроэнергии, нужно оценить состояние оборудования, то, что можно быстро восстановить и ввести в работу.

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Напомним, 12 апреля министр энергетики Герман Галущенко заявил, что сейчас украинская энергетика страдает от масштабных атак со стороны РФ. По его словам, пока враг не смог достичь своей цели — тотального блэкаута.

11 апреля в "Укрэнерго" призвали граждан уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы. В частности, энергосистема может безопасно работать при соблюдении баланса.