Масових відключень електроенергії можна уникнути: в "Укренерго" звернулися до споживачів

Зараз основні зусилля енергетиків спрямовані на те, аби ліквідувати наслідки ракетних ударів та підготуватися до нового опалювального сезону.

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У зв'язку із непростою ситуацією в енергосистемі диспетчерський центр "Укренерго" звернувся із закликом до українців не забувати про необхідність ощадливого споживання електроенергії з 19:00 до 22:00. Це дасть змогу уникнути масових відключень світла. Про це йде мова у заяві "Укренерго".

Зазначається, що саме зараз енергетики докладають всіх зусиль, аби працювати над двома надважливими завданнями, а саме: ліквідовують наслідки масованих дронових і ракетних атак російських окупантів та готуються до наступного опалюваного сезону. Причому фахівці попередили, що обсяг пошкоджень енергетичних об'єктів після трьох масованих комбінованих атак ЗС РФ надзвичайно великий.

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"Через це всі вцілілі електростанції та високовольтні підстанції "Укренерго" працюють на максимумі своїх можливостей, аби виробити та передати достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Але навіть в цій складній ситуації не варто ігнорувати ремонтну кампанію, під час якої електростанції готують своє обладнання до наступного опалювального періоду. Для ремонту частину обладнання треба зупиняти, що зменшує можливості електростанцій виробляти електроенергію", – наголосили в "Укренерго".

Як можна зекономити електроенергію

В "Укренерго" наголошують, що в години пікового споживання (з 19:00 до 22:00) варто уникати використання таких приладів:

обігрівач;

бойлер;

тепла підлога;

традиційні лампи розжарювання (альтернатива – замінити на світлодіодні);

пральна машина;

кондиціонер;

електроплита.

До того ж не потрібно одночасно вмикати декілька приладів, які викликають суттєве навантаження на електромережу. Йдеться про електрочайник, мікрохвильову піч, кавоварку, праску, фен для волосся тощо. Кожен зарядний пристрій потрібно витягувати з розетки після використання, а також скоротити використання електроенергії пристроями в режимі сну. Гаджети потрібно відключати від зарядного пристрою відразу після повного зарядження батареї. Це дозволить не лише заощадити енергію, а й продовжити термін служби акумулятора.

12 квітня експерт з енергетичних питань Олександр Харченко попередив українців, що влітку, коли споживання електроенергії зросте, уникнути відключень споживачів не вдасться. Тому він радить цього року щось заморожувати в холодильниках.

Також 11 квітня Фокус писав, що ракетна атака росіян повністю знищила Трипільську ТЕС. Вона була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області.