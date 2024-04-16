У Києві можуть ввести графіки відключення світла: у ДТЕК розповіли, коли це станеться

Через атаки росіян по енергетичній інфраструктурі весною, ситуація в українській енергосистемі стала критичною.

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Якщо надалі буде зростати попит на споживання електроенергії, а російські окупанти продовжать удари по енергооб'єктах, у Києві не виключається варіант застосування графіків відключення електроенергії. Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор ДТЕК "Київської електромережі" Денис Бондар.

"У разі підвищеного попиту споживання електричної енергії з урахуванням тих пошкоджень на мережі, що сьогодні є, то є ймовірність застосування графіків, якщо далі буде обстріл наших енергооб'єктів", — пояснив Бондар.

Також він зауважив, що весняні обстріли Росії по українських енергооб'єктах призвели до критичного стану української енергосистеми. За словами Дениса Бондара, завдяки стабільному електропостачанню на сьогодні графіки відключення світла в столиці не застосовуються.

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"Ми зараз працюємо з "Київ Цифровим" для зручності киян. Якщо будуть застосовуватися графіки, "Київ Цифровий" буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків", — сказав Бондар. При цьому він додав, що "наразі ніяких графіків у місті не застосовується".

Як відомо, через масовану ракетну атаку 11 квітня російські окупанти повністю знищили Трипільську ТЕС, яка знаходилася у місті Українка Київської області.

Володимир Зеленський повідомив, що Трипільська ТЕС знищена 4 російськими ракетами, ще 7 збили сили української протиповітряної оборони.

Також 12 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна закупила засоби РЕБ для захисту об'єктів критичної інфраструктури.