Україна закупить РЕБ для захисту критичної інфраструктури (відео)

Очільник уряду Денис Шмигаль підкреслив, що тривають перемовини стосовно збільшення імпорту електроенергії з країн ЄС до 2,2 гігаватт, що на 30% більше, ніж зараз.

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На засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад у п'ятницю, 12 квітня, пріоритетними питаннями стали стан енергосистеми країни, енергетична інфраструктура та її захист. Про це розповів в офіційному телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він акцентував увагу на трьох напрямах у сфері енергетики, що стали вкрай важливими на тлі російських повітряних атак:

швидкі ремонти й відновлення об'єктів генерації та розподілу;

децентралізація енергосистеми;

посилення ППО.

Щодо першого напряму, то, за словами Шмигаля, ремонти на енергооб’єктах тривають 24/7, ведуться перемовини із союзниками і партнерами, зокрема послами країн G7. І додав, що також тривають перемовини щодо збільшення імпорту електроенергії з країн ЄС до 2,2 гігаватт, що на 30% більше, ніж зараз.

Важливою компонентою швидкого відновлення об’єктів генерації та розподілу уряд вважає децентралізацію енергосистеми, що дасть змогу досягнути більше стабільності і менше вразливості. Шмигаль підтвердив наявність вже понад 120 малих когенераційних установок, яких, проте, поки що недостатньо.

Стосовно посилення захисту української критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, уряд ухвалив рішення, яке дасть змогу профінансувати закупівлю РЕБ для таких об'єктів.

Окремо прем’єр виділив питання внормування роботи Пунктів незламності, яких по країні налічується 10 тисяч. Він наголосив, що відповідальність за роботу цих об’єктів, що мають працювати постійно, несе місцева влада.

Ключові питання виділення коштів

Шмигаль повідомив, що уряд виділив ще 3,88 мільярда гривень на фортифікації, а також ухвалив рішення, що дасть змогу "Укрзалізниці" у пріоритетному порядку перевозити бетонні складові безоплатно для будівництва необхідних фортифікаційних споруд.

Ще одним ключовим питанням Шмигаль назвав проблему укриттів, яких по Україні налічується 61,5 тисячі. Водночас він наголосив, що приблизно 87% шкіл мають укриття, які забезпечують захист 93% учнів і саме на потреби шкільних укриттів, насамперед у прифронтових зонах, уряд виділив цьогоріч рекордну суму — 2,5 мільярда гривень.

Крім того, за словами Шмигаля, є ще 1 мільярд гривень для облаштування укриттів у медичних закладах.

Пріоритетом діяльності уряду його очільник назвав підтримку і відновлення економіки, на що у бюджеті вже передбачено понад 40 мільярдів гривень.

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