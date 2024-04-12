Украина закупит РЭБ для защиты критической инфраструктуры (видео)

Глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, что продолжаются переговоры по увеличению импорта электроэнергии из стран ЕС до 2,2 гигаватт, что на 30% больше чем сейчас.

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На заседании Конгресса местных и региональных властей в пятницу, 12 апреля, приоритетными вопросами стали состояние энергосистемы страны, энергетическая инфраструктура и ее защита. Об этом рассказал в официальном телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он акцентировал внимание на трех направлениях в сфере энергетики, которые стали крайне важными на фоне российских воздушных атак:

быстрые ремонты и восстановление объектов генерации и распределения;

децентрализация энергосистемы;

усиление ПВО.

Что касается первого направления, то, по словам Шмыгаля, ремонты на энергообъектах продолжаются 24/7, ведутся переговоры с союзниками и партнерами, в частности послами стран G7. И добавил, что также продолжаются переговоры по увеличению импорта электроэнергии из стран ЕС до 2,2 гигаватт, что на 30% больше чем сейчас.

Важной компонентой быстрого восстановления объектов генерации и распределения правительство считает децентрализацию энергосистемы, что позволит достичь больше стабильности и меньше уязвимости. Шмыгаль подтвердил наличие уже более 120 малых когенерационных установок, которых, однако, пока недостаточно.

Относительно усиления защиты украинской критической инфраструктуры, в частности энергетической, правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для таких объектов.

Отдельно премьер выделил вопрос нормирования работы Пунктов несокрушимости, которых по стране насчитывается 10 тысяч. Он подчеркнул, что ответственность за работу этих объектов, которые должны работать постоянно, несут местные власти.

Ключевые вопросы выделения средств

Шмыгаль сообщил, что правительство выделило еще 3,88 миллиарда гривен на фортификации, а также приняло решение, которое позволит "Укрзализныце" в приоритетном порядке перевозить бетонные компоненты для строительства необходимых фортификационных сооружений бесплатно.

Еще одним ключевым вопросом Шмыгаль назвал проблему укрытий, которых по Украине насчитывается 61,5 тысячи. При этом он отметил, что около 87% школ имеют укрытия, которые обеспечивают защиту 93% учащихся и именно на нужды школьных укрытий, прежде всего в прифронтовых зонах, правительство выделило в этом году рекордную сумму — 2,5 миллиарда гривен.

Кроме того, по словам Шмыгаля, есть еще 1 миллиард гривен для обустройства укрытий в медицинских учреждениях.

Приоритетом деятельности правительства его глава назвал поддержку и восстановление экономики, на что в бюджете уже предусмотрено более 40 миллиардов гривен.

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