Игра по правилам закончилась. Как приватизация Danone и Carlsberg погубит экономику России
Национализация западных компаний Danone и Carlsberg в России — еще один шаг к краху экономики страны-агрессора, уверен экономист Юрий Гайдай. Ни один нормальный инвестор работать в ней теперь не будет — ни внешний, ни внутренний.
Национализация Россией активов Данона и Карлсберга — это очень хорошо.
Во-первых, часть западного бизнеса и инвесторов даже после начала вторжения тешила себя иллюзиями, что под угрозой только активы в энергетике и тяжелой промышленности — война, что поделаешь. А нет, привет FMCG (Fast Moving Consumer Goods, товары повседневного спроса — Фокус).
Да, на западе были, есть и будут предприниматели, готовые работать с упырями и людоедами, лишь бы маржа перекрывала риски, в том числе репутационные, и активы были в безопасности.
Но национализация активов в "гражданском" FMCG секторе ставит крест на иностранных инвестициях. Такое инвесторы запоминают очень хорошо.
В 2021-м приток прямых иностранных инвестиций в РФ был 39 млрд. долларов. Уже в 2022 — минус 19, то есть баланс упал на 58 млрд и ушел в минус. Это при фактически закрытых возможностях вывода инвестиций. Теперь эта строка платежного баланса обречена на минусы десятилетиями.
Во-вторых, и это пожалуй еще важнее, западные инвестиции были источником модернизации. Не просто модернизации активов, а каналом притока современных технологий, современной управленческой культуры. Теперь Россия об этом может забыть окончательно.
Если бы можно было абстрагироваться от войны, это вообще был бы увлекательный эксперимент для наблюдения со стороны — берем современную западную корпорацию с выручкой в 1,5 млрд долларов и полутора десятками заводов, ставим руководить ею племянника Кадырова и наблюдаем за темпами деградации эффективности, методов работы с рынком, ценовой политики. Кайф, морожено.
Но, конечно, абстрагироваться не могу. Поэтому желаю бизнесу в России побольше национализаций, перехода на военные рельсы, пятилетку и продразвёрстку, казней массовых, армий Власова... ой, немного занесло. Но все будет.
Чем слабее РФ долгосрочно — тем меньше шансы, что нашим детям придется пройти через еще одну большую войну.
P.S.: Параллельно, кстати, появились новости, что прокуратура РФ взялась системно отжимать активы бывших санаториев СССР на побережьях Черного моря, которые были приватизированы уже лет 20 назад. Через обжалование приватизации. Десятки и десятки отелей, сотни гектаров дорогой земли.
Когда закончатся первые суды в пользу прокурорских, российский бизнес тоже ясно осознает, что игра по правилам окончательно закончилась. И это тоже радикально повлияет на склонность местного бизнеса инвестировать в российскую юрисдикцию. И уже влияет. Поэтому удачи прокурорским.Важно