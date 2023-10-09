Что празднует арабская Европа? К чему приведет беззубая политика Запада

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События в Израиле толкают на вопросы без простых ответов.

Тот трагически расстрелянный террористами "техно фестиваль мира" на границе с Газой. Где граница между идеализмом, который меняет мир к лучшему, и отбитым левачеством, слепым к реальности?

Сектор Газа — мог ли быть какой-то другой сценарий для людей, которые поколениями живут с агрессии и гуманитарной помощи? Там нет вообще никакой экономики, только арабские деньги на убийства израильтян и европейские деньги на образование и развитие институтов.

Жестокость палестинцев к гражданским — запредельная. Не представляю себе такого у нас. Да, мы бы все обрадовались, если бы вместо северных болот появился океан, но издеваться над похищенными женщинами и детьми?

Да, обстоятельства, в которых росли несколько последних поколений палестинцев, не способствовали человечности и цивилизованности. Они способствовали выращиванию пушечного мяса для террористов.

Пушечное мясо для террористов

Но что делать с празднованиями арабов на улицах европейских городов? Как объяснить кровожадность людей, которые живут в Лондоне или Париже, в безопасности, пользуются всеми благами западной цивилизации, и при этом ее ненавидят?

Так же, кстати, ненавидят "Г*йропу" и "п*ндосов" сотни тысяч, или миллионы россиян, живущих в странах Балтии, Германии, той же Британии.

Могут ли эти люди быть полноценными гражданами Свободной Европы? Бездействие, прикрытое беззубой интеграционной политикой, будет вести к разъеданию Запада изнутри и к росту угроз безопасности.

А "простые решения" в отношении этой хтони, вроде "посадить на баржу и отправить домой" — граничат с нацизмом, и тоже будут разрушать ценностный фундамент Запада.

Сложные вопросы, надеюсь, в западном мире найдутся лидеры, которые их не будут избегать.

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