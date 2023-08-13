В Киеве гибнет в ДТП больше, чем от ракет. Как добиться западного порядка на дорогах

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Сегодня утром ехал на велосипеде на работу, и дважды меня едва не сбили.

Я более 10 лет езжу на велосипеде по Киеву, намотал точно более 10 тыс. км по городу, хорошо знаю правила, и особенности местного трафика. У меня ярко-оранжевый шлем, красная мигалка, да и сам я довольно заметных размеров бородатый дядька.

Но регулярно какая-то бл...дина пролетает впритык на скорости хорошо за 50 (иногда и ближе к 100), подрезает или пробует вдавить в бордюр. Реже, чем 10 лет назад, но слишком часто.

За все время меня один раз сбило авто, с легкими последствиями (вина водителя авто), а вот велодрузей/знакомых погибло в ДТП человек 5-7.

Вечером ехал по городу уже за рулем авто, за полчаса видел четыре ДТП между автомобилями (три легких).

За шесть месяцев 2023 года, оказывается, в Киеве в ДТП погибли 56 человек, получили травмы 993 человека — это больше, чем от ракетных обстрелов!

В Британии я быстро привык, что могу безопасно ездить по дорогам города с двумя детьми. Там за месяцы не было ни одного (!) даже относительно опасного случая. Ни одного подрезания, ни одной езды впритык, даже ни одного фафаканья, представляете?

Западный велосипедный рай Фото: DelFast

И поэтому там утром улицы полны детей, которые на велосипедах и в велокреслах родителей едут в школы и детсады.

Здесь с детьми на велосипедах мы ездим исключительно по тротуарам и паркам/лесам. К местам покатушки — на авто.

Как британцы, скандинавы, голландцы этого достигли? Как быстро сделать наши улицы безопасными?

И если ПВО безумно дорогая, не закрывает всю территорию страны и не дает 100% гарантии от российских ракет или обломков, то смертей в ДТП можно избежать! Есть же примеры, массовые.

И, кроме спасенных жизней сотен киевлян и украинцев других городов, это еще и добавило бы ощутимого комфорта и безопасности жизни и долгосрочно разгрузило бы улицы от авто, сделало воздух чище.

Тем временем Кличко просто х*ячит очередные автомобильные развязки, даже во время войны, камер контроля скорости в городе мало, камер контроля полос ОТ — ноль, полиция (кроме разве что велопатрулей) практически не реагирует на быков на дорогах.

Простите, просто надо было выписаться, пригорело.

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