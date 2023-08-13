У Києві гине в ДТП більше, ніж від ракет. Як досягти західного порядку на дорогах

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Сьогодні вранці їхав на велосипеді на роботу, і двічі мене ледь не збили.

Я понад 10 років їжджу на велосипеді по Києву, намотав точно більш ніж 10 тис. км о місту, добре знаю правила й особливості місцевого трафіку. У мене яскраво-оранжевий шолом, червона мигалка, та і сам я доволі помітних розмірів бородатий дядько.

Але регулярно якась бл…дина пролітає впритул на швидкості добре за 50 (іноді й ближче до 100), підрізає або пробує вдавити в бордюр. Рідше, ніж 10 років тому, але занадто часто.

За весь час мене один раз збило авто, з легкими наслідками (вина водія авто), а ось велодрузів/знайомих загинуло в ДТП чоловік 5-7.

Увечері їхав по місту вже за кермом авто, за пів години бачив чотири ДТП між автомобілями (три легких).

За шість місяців 2023 року, виявляється, у Києві в ДТП загинули 56 людей, отримали травми 993 людини — це більше, ніж від ракетних обстрілів!

У Британії я швидко звик, що можу безпечно їздити по дорогах міста з двома дітьми. Там за місяці не було жодного (!) навіть відносно небезпечного випадку. Жодного підрізання, жодної їзди впритул, навіть жодного фафакання, уявляєте?

Західний велосипедний рай Фото: DelFast

І тому там вранці вулиці повні дітей, які на велосипедах і у велокріслах батьків їдуть у школи й дитсадки.

Тут із дітьми на велосипедах ми їздимо виключно по тротуарах і в парках/лісах. До місць покатушки — на авто.

Як британці, скандинави, голландці цього досягнули? Як швидко зробити наші вулиці безпечними?

І якщо ППО шалено дорога, не закриває всю територію країни та не дає 100% гарантії від російських ракет чи уламків, то смертей у ДТП можна уникнути! Є ж приклади, масові.

І, крім урятованих життів сотень киян і українців інших міст, це ще й додало б відчутного комфорту й безпеки життя і довгостроково розвантажило б вулиці від авто, зробило б повітря чистішим.

Водночас Кличко просто х*ячить чергові автомобільні розв'язки, навіть під час війни, камер контролю швидкості в місті обмаль, камер контролю смуг ГТ — нуль, поліція (окрім хіба що велопатрулів) практично не реагує на биків на дорогах.

Пробачте, просто треба було виписатися, пригоріло.

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