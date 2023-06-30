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Англійська мова – проти російської. Чому новий закон – засіб інформаційної безпеки для України

В Україні англійська мова — конкурент не українській, а російській, міркує аналітик Юрій Гайдай. І в цьому сенсі вона стає елементом інформаційної безпеки країни.

Юрiй Гайдай
Юрiй Гайдай
Економiст
eye 43
англiйська мова, мова, абетка
Фото: pexels.com | Опанувати англійську потрібно швидко - це на користь України
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Я за максимально форсоване вивчення та поширення англійської мови в Україні.

Англійська — не конкурент української, вона конкурент російської.

Колись уже писав — є глобальні мови, якими створюється найбільше якісного контенту — культурного, наукового, розважального. І на які перекладається іншомовний контент. Донедавна багато українців ліниво, по інерції, користувалися, та й користуються російською, як однією з глобальних мов. Зокрема й тому, що не знають англійської.

Але російська вже остаточно втратила статус глобальної мови і ніколи його не поверне. Це тупикова гілка. А без масового володіння населенням глобальною мовою ми випадаємо зі світового контексту. Найпростіша і наймасовіша альтернатива — англійська.

Саме англійська має витісняти російську, як глобальна мова в Україні. Коли споживання контенту російською впаде, це підточить і побутові позиції цієї мови. Натомість немає жодного ризику, що англійська у побуті витіснить українську.

Заміщення російської англійською — це інформаційна безпека. Якщо дитина дивиться "Маша и Медведь" чи російських тіктокерів — це росте маленька *усня. Якщо ви читаєте літературні та наукові переклади чи дослідження російською — ви дивитеся через російську оптику, ви спонсоруєте російську культуру.

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У наших умовах, навіть 'Маша та ведмідь' стає ідеологічною зброєю

Англійська потрібна для євроатлантичної інтеграції. Нам потрібно читати і розуміти європейські закони, спілкуватися з європейцями і доносити їм свою думку, вести ділові перемовини без перекладачів, брати участь у твіннінгах та наукових обмінах, в роботі європейських політичних органів, у взаємодії на рівні громадянського суспільства.

Без масової англійської ми будемо недочутими і недорепрезентованими. Також нашим військовим потрібно ефективно спілкуватися з колегами, розуміти мануали військової техніки.

Так само без тисяч проєктних менеджерів та лідерів місцевих громад, які володітимуть англійською, відбудова істотно ускладнюється.

І ні, це не лише питання освіти. Це й питання споживання контенту та використання мови.

Кажу це з власного досвіду — наш старший вільно розмовляв англійською у 7 років, ще до того, як потрапив у Англію на початку війни. Та й молодший заговорив дуже швидко після потрапляння у середовище. Бо розважальний контент вони отримували винятково англійською.

Та і я сам впевнено заговорив англійською і почав легко сприймати її на слух не завдяки формальній освіті, а коли свідомо перейшов на англомовний контент — від преси до фільмів.

Тому, повторюсь, я підтримую максимально форсоване запровадження англійської в Україні. Це питання нашої інтеграції в цивілізований світ, нашої ефективності та національної безпеки.

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