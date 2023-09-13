Почему Запад боится развала России? Уютный и обеспеченный мир перед угрозой мирового хаоса

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Вижу, многих возмущает, или вызывает искреннее непонимание, почему на Западе так не хотят развала РФ, и даже откровенно боятся его.

Западу можно рационально контраргументировать, возводить логические построения, апеллировать к истории, но оно, в основном, плохо зайдет.

Чтобы понять Запад, мне кажется, надо понять конкретных политиков, которые отвечают за международку, за экономику, понять исполнителей, которые готовят для этих политиков аналитические брифы, советников, лоббистов бизнеса.

Большинству из нас сложно постичь, в насколько комфортном, уютном и, главное, прогнозируемом мире они живут.

Вот элитная частная школа, или престижный пансион. Далее экономический факультет Оксфорда, политология в Сьонс По, право в Гарварде или Йеле.

Начало карьеры в топовой юрфирме, консалтинге или инвестбанке.

Где-то на этапе универа или первой работы — знакомство с будущей женой/мужем, тоже из привилегированной семьи.

Брак в семейном поместье, которому уже лет 300. Для своих, без понтов, ну просто так принято. И на стенах родословная до 7-го колена, и никого из них не расстреляли е...аные коммунисты за то, что отказался возглавить колхоз, или горсовет.

Далее PhD, политика на местном уровне с переходом на национальный, или MBA и директорская/исполнительная должность в корпорейте.

Частный дом где-то в тихом районе столицы, рядом с парком и недалеко от правительственного/делового центра.

Утренние пробежки/вело/выгул собаки.

Несколько авто в гараже. Без лишней роскоши, и желательно что-то экологическое, но можно и какое-то спортивное или раритетное авто для души. И для поездок в гольф-клуб или сыграть в теннис на выходных.

В отпуск можно на какой-то приятный остров без случайных людей, или по крайней мере, арендовать яхту для Средиземного моря, или уплыть к побережью Швеции, и останавливаться там в милых минималистичных виллах.

Гарвард — один из символов западной элитарной жизни Фото: under35.me

Друзья, хорошие знакомые, одногруппницы твоей жены и партнеры по теннису в ключевых институтах и корпорациях, с кем-то из них ты еще в школе учился.

Поэтому, кстати, в начале карьеры ты пишешь в резюме первой строкой название своей начальной школы. Это сразу говорит о тебе все, что нужно тем, кто тебя не знает, но может мгновенно составить твой социальный портрет.

Благотворительные вечера и арт-галлы. Дни рождения детей с приглашением их одноклассников и родителей на барбекю. Дети, которые тоже учатся в правильной школе и дальнейший выбор учебных заведений уже расписан, пожертвования колледжам и универам планово делаются, с деканами ты тоже поверхностно знаком. Дальнейшее выстраивание горизонтальных сетей.

Пассивный доход от диверсифицированных инвестиций — акции, пару фондов, немного недвиги, пенсионный счет. Личный банкир, чей папа работал еще с твоим, и надежный налоговый консультант.

И ТУТ, БЛ..., УГРОЗА ЯДЕРНОГО АПОКАЛИПСИСА, ПЕРСПЕКТИВА КАДЫРОВЦЕВ С ДОСТУПОМ К ТЯО, БЕЖЕНЦЫ ИЗ ГОЛОДНОЙ СТРАНЫ С НАСЕЛЕНИЕМ 140 МЛН, С ПРОМЫТЫМИ МОЗГАМИ, КУЧЕЙ ОРУЖИЯ НА РУКАХ, С ПЕРМАНЕНТНОЙ ЭПИДЕМИЕЙ СПИДА, ТУБЕРКУЛЕЗА, СЛУЧАЯМИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ И КУЧЕЙ НЕПРОГНОЗИРУЕМОГО ДЕРЬМА.

Да ну нафиг.

Это не ирония, и не пренебрежение к нашим западным партнерам.

Они живут так, потому что значительно быстрее научились играть в игры с положительной суммой, устанавливать и уважать правила, не срать по крайней мере там, где живут, ценить науку и предпринимательство, они (в основном) вовремя отпустили свой имперский багаж, чтобы тот не потянул их на дно, отложили старые ресентименты и начали строить наднациональный проект вместо мелких местечковых заруб. Ну разве что с соседями чуть больше повезло.

И конечно, это очень гиперболизированный пример сферического представителя элиты в вакууме.

А может, и не очень гиперболизированный этот пример, не знаю.

В любом случае, через такую оптику, кажется, немного понятнее страхи и желания многих представителей Запада. Поставьте себя на их место. По крайней мере, попробуйте.

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