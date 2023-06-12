Умер бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, – СМИ

По данным итальянских журналистов, политик скончался в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

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В понедельник, 12 июня, в Италии умер бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, который, как известно, был другом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Политик скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Лидеру партии Forza Italia и основателю Mediaset было 86 лет.

На момент публикации партия Forza Italia, лидером которой являлся бывший премьер-министр, официально не комментировала информацию о его смерти.

Сильвио Берлускони вернулся в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после госпитализации, длившейся 45 дней, из-за пневмонии и лейкемии. Он покинул госпиталь несколько недель назад.

Напомним, 6 апреля, издание писало, что бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони находится в отделении интенсивной терапии с лейкемией.

Осенью 2022 года СМИ сообщали, что Сильвио Берлускони считает, что он один может усадить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров.