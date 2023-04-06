У "друга Путина" Сильвио Берлускони обнаружили лейкемию, — СМИ

Как утверждают журналисты, анализы, сделанные во время недавней госпитализации экс-премьера, показали, что диагностированное воспаление легких может быть связано с общей слабостью организма, спровоцированной онкологическим заболеванием.

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Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони находится в отделении интенсивной терапии с лейкемией. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщило издание Corriere della Sera.

86-летнего итальянского политика накануне, 5 апреля, отвезли в миланскую больницу "Сан-Раффаэле", поначалу врачи подозревали пневмонию. Однако, по данным журналистов, во время недавней госпитализации Берлускони были сделаны анализы, показавшие, что воспаление легких может быть связано с общей слабостью организма, спровоцированной лейкемией.

Берлускони помещен в отделение интенсивной терапии.

Журналисты не раскрывают своих источники. Представители партии "Вперед, Италия", которая входит в правящую коалицию, также не делали официальных заявлений. Информации о состоянии здоровья бывшего главы итальянского правительства также не поступало ни от врачей, ни от его родственников.

Сильвио Берлускони оказался на больничной койке второй раз в течение недели. В последнее время, по сообщениям местной прессы, у него отмечались серьезные проблемы с сердцем и легкими.

Ранее сообщалось, что Берлускони вместе с женой ищут дом с обустроенным бомбоубежищем — на случай ядерной войны.

Идею приобрести дома с бункером предложила супруга политика Марта Фашина. Уже составлен список лиц, которые спасутся во время ядерного апокалипсиса.

Напомним, что на критику со стороны Берлускони президент Украины Владимир Зеленский резко ответил словами о том, что "его дом не бомбили ракетами".