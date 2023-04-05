Второй раз за неделю: в Италии госпитализировали друга Путина Берлускони, — Il Foglio

По информации журналистов, у итальянского политика в последнее время наблюдались серьезные проблемы с сердцем и легкими, однако официальная причина госпитализации не разглашается.

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу в Милане. Об этом пишет итальянское издание IL Foglio в среду, 5 апреля.

По информации журналистов, истинная причина госпитализации не разглашается, однако по предварительным данным у политика в последнее время наблюдались серьезные проблемы с сердцем и легкими.

Стоит отметить, что попал в больницу он второй раз за последнее время. На прошлой неделе 86-летний итальянский политик был выписан из больницы и вот оказался там снова. Он и ранее имел существенные проблемы со здоровьем, как подмечают местные СМИ, а в 2016 году экс-премьеру сделали операцию на сердце.

Отношения экс-премьера Италии и президента РФ: что известно

Сильвио Берлускони не скрывает, что поддерживает близкие приятельские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Политик неоднократно высказывался в поддержку российского лидера, а накануне годовщины полномасштабного вторжения и вовсе обвинил Владимира Зеленского в войне России против Украины.

18 ноября 2022 года политик также пытался склонить Владимира Путина к переговорам с Украиной и предложил свой "мирный план". Реализовать он его планировал к Рождеству, так как был уверен, что ему удастся одержать победу на дипломатическом уровне и войти в историю, но этого не случилось. Близкие контакты с главой Кремля не помогли.

Кто такой Сильвио Берлускони?

Сильвио Берлускони – итальянский политик, медиамагнат и миллиардер. В 1994 году основал первую партию "Вперед, Италия!". В ноябре 2011 года, накануне известия об отставке, Владимир Путин назвал Берлускони "одним из последних могикан европейской политики", а в 2015 году — своим "другом и союзником". В октябре 2022 года в интервью Берлускони, уже после начала полномасштабной войны в Украине, назвал Путина "человеком мира".

Итальянский политик попал в реанимацию после проблем со здоровьем Фото: ANSA

Напомним, 29 марта СМИ писали, что Берлускони с женой начали искать дом с бомбоубежищем на случай ядерной войны. По словам журналистов, уже подготовили список лиц, которые будут "спасены в случае ядерного апокалипсиса". Инициатором покупки дома с бункером стала супруга политика Марта Фашина.