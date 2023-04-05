Вдруге за тиждень: в Італії госпіталізували друга Путіна Берлусконі, — Il Foglio

За інформацією журналістів, у італійського політика останнім часом спостерігалися серйозні проблеми із серцем та легенями, проте офіційна причина госпіталізації не розголошується.

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Колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі було екстрено госпіталізовано до лікарні в Мілані. Про це пише італійське видання IL Foglio у середу, 5 квітня.

За інформацією журналістів, справжня причина госпіталізації не розголошується, проте, за попередніми даними, у політика останнім часом спостерігалися серйозні проблеми з серцем і легенями.

Варто зазначити, що потрапив до лікарні він вдруге останнім часом. Минулого тижня 86-річного італійського політика виписали з лікарні і ось опинився там знову. Він і раніше мав суттєві проблеми зі здоров'ям, як зауважують місцеві ЗМІ, а 2016 року експрем'єру зробили операцію на серці.

Відносини екс-прем'єра Італії та президента РФ: що відомо

Сільвіо Берлусконі не приховує, що підтримує близькі дружні стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним. Політик неодноразово висловлювався на підтримку російського лідера, а напередодні річниці повномасштабного вторгнення взагалі звинуватив Володимира Зеленського у війні Росії проти України.

18 листопада 2022 року політик також намагався схилити Володимира Путіна до переговорів з Україною та запропонував свій "мирний план". Реалізувати він його планував до Різдва, оскільки був упевнений, що йому вдасться здобути перемогу на дипломатичному рівні та увійти в історію, але цього не сталося. Близькі контакти із главою Кремля не допомогли.

Хто такий Сільвіо Берлусконі?

Сільвіо Берлусконі – італійський політик, медіамагнат та мільярдер. 1994 року заснував першу партію "Вперед, Італія!". У листопаді 2011 року, напередодні звістки про відставку, Володимир Путін назвав Берлусконі "одним із останніх могікан європейської політики", а у 2015 році — своїм "другом і союзником". У жовтні 2022 року в інтерв'ю Берлусконі, вже після початку повномасштабної війни в Україні, назвав Путіна "людиною світу".

Італійський політик потрапив до реанімації після проблем зі здоров'ям Фото: ANSA

Нагадаємо, 29 березня ЗМІ писали, що Берлусконі з дружиною почали шукати будинок із бомбосховищем на випадок ядерної війни. За словами журналістів, вже підготували список осіб, які будуть "врятовані у разі ядерного апокаліпсису". Ініціатором купівлі будинку з бункером стала дружина політика Марта Фашина.