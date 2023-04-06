У "друга Путіна" Сільвіо Берлусконі виявили лейкемію, — ЗМІ

Як стверджують журналісти, аналізи, зроблені під час нещодавньої госпіталізації експрем'єра, показали, що діагностоване запалення легень може бути пов'язане із загальною слабкістю організму, спровокованою онкологічним захворюванням.

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Колишній італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі перебуває у відділенні інтенсивної терапії з лейкемією. Про це у четвер, 6 квітня, повідомило видання Corriere della Sera.

86-річного італійського політика напередодні, 5 квітня, відвезли до міланської лікарні "Сан-Раффаеле", і спочатку лікарі підозрювали пневмонію. Проте, за даними журналістів, під час нещодавньої госпіталізації Берлусконі було зроблено аналізи, які показали, що запалення легенів може бути пов'язане із загальною слабкістю організму, спровокованою лейкемією.

Берлусконі поміщений у відділення інтенсивної терапії.

Журналісти не розкривають своїх джерел. Представники партії "Вперед, Італія", яка входить до правлячої коаліції, також не робили офіційних заяв. Інформація про стан здоров'я колишнього голови італійського уряду також не надходила ні від лікарів, ні від його родичів.

Сільвіо Берлусконі опинився на лікарняному ліжку вдруге упродовж тижня. Останнім часом, за повідомленнями місцевої преси, він мав серйозні проблеми з серцем та легенями.

Раніше повідомлялося, що Берлусконі разом із дружиною шукають будинок із облаштованим бомбосховищем — на випадок ядерної війни.

Ідею придбати будинок із бункером запропонувала дружина політика Марта Фашина. Вже складено список осіб, які врятуються під час ядерного апокаліпсису.

Нагадаємо, що на критику з боку Берлусконі президент України Володимир Зеленський різко відповів словами про те, що його будинок не бомбили ракетами.