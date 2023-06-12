Помер колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі, – ЗМІ

За даними італійських журналістів, політик помер у віці 86 років після тривалої хвороби.

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У понеділок, 12 червня, в Італії помер колишній прем'єр-міністр країни Сільвіо Берлусконі, який, як відомо, був другом президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє Corriere della Sera.

Політик помер у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані. Лідеру партії Forza Italia та засновнику Mediaset було 86 років.

На момент публікації партія Forza Italia, лідером якої був колишній прем'єр-міністр, офіційно не коментувала інформацію щодо його смерті.

Сільвіо Берлусконі повернувся в Сан-Раффаеле минулої п'ятниці після госпіталізації, що тривала 45 днів, через пневмонію та лейкемію. Він залишив шпиталь кілька тижнів тому.

Нагадаємо, 6 квітня видання писало, що колишній італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі знаходиться у відділенні інтенсивної терапії з лейкемією.

Восени 2022 року ЗМІ повідомляли, що Сільвіо Берлусконі вважає, що він один може посадити свого старого друга Володимира Путіна за стіл переговорів.