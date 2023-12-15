30 спалень і ферма: Цукерберг будує бункер на випадок апокаліпсису, — розслідування (фото)

Вартість проекту американського бізнесмена перевищує 100 мільйонів доларів і він всіляко намагається приховати свою підготовку до "судного дня", діляться журналісти. Розташований комплекс на Гаваях.

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Американський бізнесмен і власник компанії Meta Марк Цукерберг збирається побудувати на Гаваях комплекс зі спеціальним масивним підземним бункером. Про це йдеться в розслідуванні Wired, проведеному на основі документів про власність та інтерв'ю з підрядниками.

Зазначається, що великий комплекс, вартість якого перевищує 100 мільйонів доларів, матиме підземне укриття і власні джерела живлення та енергії. Передбачається, що бізнесмен почав підготовку до судного дня, але всіляко намагається це приховати.

За даними розслідувачів, комплекс під назвою Koolau Ranch уже був частково побудований і зараз є одним із найдорожчих будівельних проєктів у сучасній історії.

Загалом планується понад десять будівель із двома центральними особняками. Усе це через аварійний люк сходами вестиме в підземний бункер, площа якого 465 квадратних метрів.

Власник Meta почав будівництво бункера на випадок апокаліпсису Фото: wired.com Власник Meta почав будівництво бункера на випадок апокаліпсису Фото: wired.com

У Wired поділилися тим, як можуть бути облаштовані майбутні особняки. Це щонайменше 30 спалень і 30 ванних кімнат. Також плануються будиночки для гостей і 11 "дископодібних" будиночків на деревах, з'єднаних між собою мотузковими мостами.

"Підземний бункер міститиме житлове приміщення і механічну кімнату, а також буде оснащений "вибухостійкими" дверима з бетону. Інші виходи та входи в усіх будівлях комплексу будуть обладнані дверима із замками з клавіатурою та звукоізоляцією, а в бібліотеці будуть потаємні або "сліпі" двері", — ідеться в повідомленні.

Один зі співробітників у коментарі розслідувачам розповів, що системи відеоспостереження вже встановлені всюди. Тільки в одному із задніх ранчо стоїть понад 20 камер.

До слова, є ще одна особливість, яка вказує на те, що Марк Цукерберг може готуватися до апокаліпсису. Перед будівельниками стоїть завдання зробити ранчо Koolau повністю самодостатнім. Тобто там будуть резервуари для води з насосною системою, а також ферми і сільське господарство, які повинні будуть забезпечити прожиток тих, хто там проживає.

Власник Meta почав будівництво бункера на випадок апокаліпсису Фото: wired.com Власник Meta почав будівництво бункера на випадок апокаліпсису Фото: wired.com

Також усі найняті співробітники мали підписати угоду про нерозголошення інформації про виконання робіт.

Мільярдер витратив 170 мільйонів доларів на купівлю землі для будівництва ранчо, яке він, його дружина і діти розглядають як свій сімейний дім, ідеться в повідомленні.

"Це безумство, що людина не з Гаваїв приїжджає сюди і купує купу землі, яка обмежує місцевих жителів від землі. Але це вже відбувається", — розповідає один із колишніх робітників.

Нагадаємо, 29 березня повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі з дружиною починали шукати будинок із бомбосховищем на випадок ядерної війни. За словами журналістів, уже було підготовлено список осіб, які мали бути "врятовані в разі ядерного апокаліпсису". Ініціатором купівлі будинку з бункером стала дружина політика Марта Фашина. 12 червня італійський політик помер.