Надбавки за сложную работу: кто может получить доплату в 50% от оклада

Доплаты предусмотрены для педагогов, медицинских работников и других сотрудников бюджетной сферы.

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Украинское законодательство устанавливает доплаты к должностному окладу для работников за сложность и напряженность выполняемой работы. Определены особенности начисления таких выплат, а также их размеры на 2025 год. Об этом говорится в статье 97 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

Согласно нормам КЗоТ, доплаты за сложность и напряженность работы предоставляют украинцам за выполнение работы, характеризующейся повышенными требованиями:

к уровню квалификации работников;

к физическим, психологическим усилиям.

При этом предприятия и организации вправе самостоятельно устанавливать условия и размеры надбавок. Как правило, эти параметры, включая перечень доплат, их величину и основания для начисления, закрепляются в коллективном договоре.

В частности, доплаты предусмотрены для педагогов, медицинских работников и других сотрудников бюджетной сферы. Согласно приказу №557 Министерства образования, работники образовательных учреждений, имеющих статус национальных, могут получать такие надбавки, при этом их максимальный размер может достигать 50% от должностного оклада.

На размер доплаты влияют следующие факторы:

сложность работы;

уровень ответственности;

вредность условий труда;

напряженность работы;

квалификация работника;

трудовой стаж.

Размер надбавки за сложность и напряженность работы определяется индивидуально на каждом предприятии. Он устанавливается в пределах фонда оплаты труда, поэтому возможность получения доплаты зависит от финансового состояния организации. В коллективном договоре должно быть указано, что работники вправе получать надбавку с учетом бюджетных возможностей учреждения.

Таким образом, если средств на соответствующие цели не будет хватать, то руководитель приказом может сократить размер доплаты или прекратить выплату. При этом должен обосновать отсутствие денег в смете.

Напомним, 25 марта сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что депутаты поддержали законопроект "О государственной службе", который значительно увеличивает зарплаты работников Министерства экономики и других ведомств.

После этого народный депутат от "Слуг народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Алексей Мовчан заявил, что в случае неувеличения заработной платы работникам государственного аппарата будут плохие последствия.