Надбавки за складну роботу: хто може отримати доплату в 50% від окладу

Доплати передбачені для педагогів, медичних працівників та інших співробітників бюджетної сфери.

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Українське законодавство встановлює доплати до посадового окладу для працівників за складність і напруженість виконуваної роботи. Визначено особливості нарахування таких виплат, а також їхні розміри на 2025 рік. Про це йдеться у статті 97 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Згідно з нормами КЗпП, доплати за складність і напруженість роботи надають українцям за виконання роботи, що характеризується підвищеними вимогами:

до рівня кваліфікації працівників;

до фізичних, психологічних зусиль.

При цьому підприємства та організації мають право самостійно встановлювати умови та розміри надбавок. Як правило, ці параметри, включно з переліком доплат, їхньою величиною та підставами для нарахування, закріплюються в колективному договорі.

Зокрема, доплати передбачені для педагогів, медичних працівників та інших працівників бюджетної сфери. Згідно з наказом №557 Міністерства освіти, працівники освітніх закладів, що мають статус національних, можуть отримувати такі надбавки, при цьому їхній максимальний розмір може сягати 50% від посадового окладу.

На розмір доплати впливають такі чинники:

складність роботи;

рівень відповідальності;

шкідливість умов праці;

напруженість роботи;

кваліфікація працівника;

трудовий стаж.

Розмір надбавки за складність і напруженість роботи визначається індивідуально на кожному підприємстві. Він встановлюється в межах фонду оплати праці, тому можливість отримання доплати залежить від фінансового стану організації. У колективному договорі має бути зазначено, що працівники мають право отримувати надбавку з урахуванням бюджетних можливостей установи.

Таким чином, якщо коштів на відповідні цілі не вистачатиме, то керівник наказом може скоротити розмір доплати або припинити виплату. При цьому має обґрунтувати відсутність грошей у кошторисі.

Нагадаємо, 25 березня співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що депутати підтримали законопроєкт "Про державну службу", який значно збільшує зарплати працівників Міністерства економіки та інших відомств.

Після цього народний депутат від "Слуг народу" і член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексій Мовчан заявив, що в разі незбільшення заробітної плати працівникам державного апарату будуть погані наслідки.