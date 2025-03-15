Коллега приписывал себе заслуги мужчины на работе: тот решил эффектно проучить наглеца

Пользователи в сети поддержали программиста, успехи которого постоянно приписывал себе недалекий коллега. Юзеры считают, что теперь это будет уроком для тех, кто беспардонно присваивает себе чужие заслуги.

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Один программист рассказал, что его коллега Стив постоянно присваивает чужие успехи так, будто это его собственные успехи. Именно поэтому мужчина решил проучить Стива довольно оригинальным способом, рассказал герой истории на одном из форумов на Reddit.

Он признается, что работает инженером-программистом, а потому пишет компьютерные коды, тестирует и проверяет их работу в других системах. Однако его коллега Стив имел привычку "приписывать себе успешную работу других людей перед руководством".

"Он неплохой разработчик, но ему нравится создавать впечатление, что он делал больше, чем на самом деле. Я сам довольно интровертный, поэтому обычно не высказываю свое мнение на собраниях, если только нет в этом необходимости. И привлекать внимание к себе тоже не люблю, поэтому просто провожу время на собраниях, слушая других", — рассказывает герой истории.

Впоследствии ему пришлось исправлять серьезные ошибки в коде, а проблема была "серьезной", потому мужчина потратил на это несколько дней и смог все наладить. Однако дальше произошла ситуация, которая заставила героя истории действовать из-за того, что произошло на собрании.

"На следующем собрании, прежде чем я успел сказать хоть слово, Стив подскочил и начал объяснять моё же решение так, как будто это было его. Он постоянно говорил такие вещи, как "Мы решили..." и "Наш подход заключался в том, чтобы...", создавая впечатление, будто он все это сам сделал. Я промолчал, но это меня просто разозлило", — написал мужчина.

На следующий день в написанном коде программиста возникла новая проблема, которую надо было решить немедленно. Понимая, что в чем причина, герой истории просто промолчал и наблюдал за тем, как Стив "зашивается" с этой проблемой.

"Когда возник новый баг, то наш менеджер обратился к Стиву и сказал: "Поскольку вы работали над этим, можете ли вы это исправить?" И тут началось самое интересное — Стив просто замер от услышанного. Дело в том, что если вы на самом деле не работали над этим кодом, то и нелегко понять, как он работает и где может быть проблема. Стив даже не имел представления, с чего начать", — иронично написал герой истории.

Он добавил, что его коллега даже прислал сообщение с просьбой помочь ему "быстро объяснить логику кода". Однако герой истории тактично ответил, что сейчас он занят и не сможет ему с этим помочь.

Стив просидел пять часов с кодом, а потом понял, что не справится. Впоследствии он признал перед руководством, что не писал эту часть кода и нуждается в помощи. Когда начальство нашло автора работы, то герой истории решил эту проблему за 10 минут.

"Наш менеджер подошёл и поздравил меня лично с этим. Мы немного поговорили, и перед тем, как уйти, он нарочно в присутствии Стива вслух сказал, что здорово иметь человека, который на самом деле понимает, над чем мы работаем. А Стив просто молчал и смотрел, не сказав ни слова", — резюмировал мужчина.

В комментариях к сообщению мужчины все поддержали героя истории в его стремлении проучить наглеца. Некоторые юзеры рассказывали, что тоже имеют таких коллег у себя на работе, но не знают, как их проучить за такие выходки.

Один из пользователей написал, что имел такого коллегу, который тоже "присваивал себе его работу". Поэтому во время собрания команды он решил публично проучить коллегу, спрашивая об особенностях кода. "Он просто замолчал и не мог ничего сказать", — добавил юзер.

Еще один автор написал, что таких наглецов надо проучить, потому что "если не сделаете ничего, тогда они наделают кучу проблем, которую потом придется всем коллективом разгребать, если вдруг что-то пойдет не так". Еще одна пользовательница указала на то, что герой истории должен был сразу вмешаться и не ждать, однако его действия не осуждает и считает, что "таких, как Стив, надо хорошенько проучить за такие подлые поступки".

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