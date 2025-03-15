Колега приписував собі заслуги чоловіка на роботі: той вирішив ефектно провчити нахабу

Користувачі в мережі підтримали програміста, успіхи якого постійно приписував собі недалекий колега. Юзери вважають, що тепер це буде уроком для тих, хто безпардонно присвоює собі чужі заслуги.

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Один програміст розповів, що його колега Стів постійно присвоює чужі успіхи так, ніби це його власні успіхи. Саме тому чоловік вирішив провчити Стіва доволі оригінальним способом, розповів герой історії на одному з форумів на Reddit.

Він зізнається, що працює інженером-програмістом, а тому пише комп’ютерні коди, тестує та перевіряє роботу в інших системах. Однак його колега Стів мав звичку "приписувати собі успішну роботу інших людей перед керівництвом"

"Він непоганий розробник, але йому подобається створювати враження, що він робив більше, ніж насправді. Я сам досить інтровертний, тому зазвичай не висловлюю свою думку на зібраннях, якщо тільки немає в цьому потреби. Та привертати увагу до себе теж не люблю, тому просто проводжу час на зібраннях, слухаючи інших", — розповідає герой історії.

Згодом йому довелося виправляти серйозні помилки у коді, а проблема з нею була "серйозною", то чоловік витратив на це кілька днів і зміг все налагодити. Однак далі сталася ситуація, яка змусила героя історії діяти через те, що сталося на зібранні.

"На наступній зустрічі команди, перш ніж я встиг сказати хоч слово, Стів підскочив і почав пояснювати моє ж рішення так, наче це було його. Він постійно говорив такі речі, як "Ми вирішили…" і "Наш підхід полягав у тому, щоб…", створюючи враження, ніби він все це сам зробив. Я промовчав, але це мене просто розлютило", — написав чоловік.

Наступного дня в написаному коді програміста виникла нова проблема, яку треба було розв'язати негайно. Розуміючи, що в чому причина, герой історії просто промовчав і спостерігав за тим, як Стів "зашивається" з цією проблемою.

"Коли виник новий баг, то наш менеджер звернувся до Стіва і сказав: "Оскільки ви працювали над цим, чи можете ви це виправити?" І тут почалося найцікавіше — Стів просто завмер від почутого. Річ у тім, що якщо ви насправді не працювали над цим кодом, то й нелегко зрозуміти, як він працює і де може бути проблема. Стів навіть не мав уявлення, з чого почати", — іронічно написав герой історії.

Він додав, що його колега навіть надіслав повідомлення з проханням допомогти йому "швидко пояснити логіку коду". Однак герой історії тактовно відповів, що наразі він зайнятий і не зможе йому з цим допомогти.

Стів просидів п'ять годин з кодом, а потім зрозумів, що не справиться. Згодом він визнав перед керівництвом, що не писав цієї частини коду та потребує допомоги. Коли начальство знайшло автора роботи, то герой історії розв'язав цю проблему за 10 хвилин.

"Наш менеджер підійшов і привітав мене особисто з цим. Ми трохи поговорили, і перед тим, як піти, він навмисне в присутності Стіва вголос сказав, що чудово мати людину, яка насправді розуміє, над чим ми працюємо. А Стів просто мовчав і дивився, не сказавши ані слова", — резюмував чоловік.

У коментарях до допису чоловіка всі підтримали героя історії в його прагненні провчити нахабу. Деякі дописувачі розповідали, що теж мають таких колег у себе на роботі, але не знають, як їх провчити за такі витівки.

Один з юзерів написав, що мав такого колегу, який теж "привласнював собі його роботу". Тому під час зібрання команди він вирішив публічно провчити колегу, питаючи про особливості коду. "Він просто замовчав і не міг нічого сказати", — додав юзер.

Ще один дописувач написав, що таких нахаб треба провчати, бо "якщо не зробите такого, вони нароблять купу проблем, яку потім доведеться всім колективом розгрібати раптом щось піде не так". Третя дописувачка вказала на те, що герой історії мав відразу втрутитися і не чекати, однак його дії не засуджує та вважає, що "таких, як Стів, треба добряче провчати за такі підлі вчинки".

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