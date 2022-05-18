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Без "Азовсталі". Як металургія України втрачає потужності під час війни

Марія Бабенко
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Азовсталь, металургія, цех Азовсталі
Фото: Марiя Бабенко | До війни на маріупольські меткомбінати ММК Ілліча та "Азовсталь" припадало 30% української чорної металургії

До вторгнення РФ металургія була для України найбільшим джерелом експортних надходжень. Що відбувається в галузі зараз, які втрати, чи можливий експорт, і який вихід для металургії після війни?

До війни меткомбінат "Азовсталь", що входить до холдингу "Метінвест" найбагатшого українця Ріната Ахметова, був одним із лідерів потужної української металургії. А нещодавно "Азовсталь" стала всесвітньо відома завдяки заклику переможців Євробачення Kalush Orchestra врятувати її захисників.

"Українська металургійна галузь була, в основному, вертикально інтегрованою, що давало можливість отримувати значну додану вартість по всьому ланцюжку — від видобутку залізняку до відвантаження готового сталевого прокату. Зараз галузь перебуває в екстремально важких умовах", — коментує Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capital.

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Сьогодні виробничі й експортні можливості металургії в Україні підірвані. Через військові дії знищено розташовані в Донецькій області другий і третій за величиною меткомбінати "Азовсталь" і ММК Ілліча, значно постраждало й найбільше підприємство галузі — Авдіївський коксохім.

Як повідомив нещодавно ЗМІ Рінат Ахметов, довоєнна капіталізація "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча була на рівні $10 млрд. За його словами, "Авдіївка Кокс", Луганська ТЕЦ і десятки інших об'єктів промислової інфраструктури та зеленої енергетики, що належать бізнесменові, були частково чи повністю знищені чи законсервовані.

Довоєнна капіталізація промислових активів групи SCM, зруйнованих і постраждалих через військову агресію РФ, перевищувала $20 млрд.

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"Вторгнення зачепило виробництво металу більше, ніж, мабуть, будь-яку іншу галузь економіки, — вважає Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС). — Тимчасово окуповані регіони забезпечували 55% виручки металургії у 2020 році. На ММК Ілліча й "Азовсталь" припадало 30% української чорної металургії ".

Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Фото: Марiя Бабенко
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Фото: Марiя Бабенко
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Фото: Марiя Бабенко
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Фото: Марiя Бабенко
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Фото: Марiя Бабенко
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Фото: Марiя Бабенко
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Фото: Марiя Бабенко
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Фото: Марiя Бабенко
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Фото: Марiя Бабенко
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Фото: Марiя Бабенко
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік
Металургійний комбінат "Азовсталь". Маріуполь. 2016 рік

Як зазначає Віктор Шулик, директор департаменту управління проєктами РА IBI-Rating, металургійна галузь в Україні також постраждала через блокування інфраструктури, проблеми з кадрами, електроенергією тощо. Через блокаду українських портів Росією морська торгівля для України зупинилася. Зокрема, постачання зернових морськими шляхами неможливе.

Горюнов уточнює, що експорт зернових і соняшникової олії залежить від морських портів на 99% і 91%, велику частку обсягів залізної руди та металу також експортували морем — у 2021 році 68% і 76% відповідно.

"Значна частина логістичних проблем вирішується за допомогою залізниці, особливо якщо йдеться про континентальні поставки, або за допомогою декількох видів транспорту, — коментує ситуацію Віктор Шулик. — Наскільки таке постачання буде конкурентоспроможним на тлі зростання логістичного плеча, залежить від ціни у валюті та гарантій постачання, з чим можуть виникнути проблеми".

На думку Дмитра Чуріна, зупинка морських портів майже повністю припиняє нормальні логістичні маршрути для експорту сталі та залізняку з України, а замінити традиційні вантажні потоки альтернативними неможливо.

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За даними Держстату, за 2021 рік Україна експортувала чорних металів на $13,95 млрд, що на 81,4% більше, ніж за 2020 рік. Це була найбільша стаття експортних надходжень. Як зазначає Віктор Шулик, чавун із України постачали до США, Італії та Туреччини, ОАЕ та Іспанії, феросплави — до Туреччини, Італії, КНР, Нідерландів, порошкові метали — переважно до країн ЄС. При цьому найбільшим споживачем вуглецевої сталі була Туреччина, плоского прокату — окремі країни ЄС.

Дмитро Горюнов зазначає, що блокування портів завдає сильного удару по платіжному балансу України, оскільки метали й агропродукція виступають джерелом близько двох третин надходжень від експорту. Однак є фактори, що компенсують негативний уплив.

Маріупольський морський торговельний порт. 2016 рік
Маріупольський морський торговельний порт. 2016 рік
Фото: Марiя Бабенко
Маріупольський морський торговельний порт. 2016 рік
Маріупольський морський торговельний порт. 2016 рік
Фото: Марiя Бабенко
Маріупольський морський торговельний порт. 2016 рік
Маріупольський морський торговельний порт. 2016 рік
Фото: Марiя Бабенко
Маріупольський морський торговельний порт. 2016 рік
Маріупольський морський торговельний порт. 2016 рік
Фото: Марiя Бабенко
Маріупольський морський торговельний порт. 2016 рік
Маріупольський морський торговельний порт. 2016 рік
Маріупольський морський торговельний порт. 2016 рік
Маріупольський морський торговельний порт. 2016 рік

"Через адміністративні обмеження, логістичні проблеми та зниження попиту імпорт скоротився сильніше за експорт — за березень 2022 року, за даними Мінекономіки, експорт скоротився на 50%, а імпорт — на 70%", — коментує Горюнов. Співрозмовник Фокусу відзначає збільшення надходжень фінансового рахунку від міжнародних донорів, що теж якось компенсує ситуацію з падінням експорту.

Негативні процеси в металургії впливають і на держбюджет. Проте, як зазначає Шулик, великі компанії зараз намагаються сплачувати хоча б частину зарплати працівникам на період простою, а також сплачують певні податки.

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Нещодавно задля підтримки української металургії в США тимчасово обнулили мито на українську сталь.

"Скасування мит вигідне США, оскільки допоможе здешевити продукцію, — коментує Віктор Шулик. — В Україні як мінімум дві групи компаній можуть отримати додаткові можливості — "Метінвест" та "Інтерпайп" [трубна компанія відомого бізнесмена Віктора Пінчука, — Фокус ], орієнтовані на ринки північної Америки". Проте Шулик радить не переоцінювати цей крок, оскільки зараз логістика та можливість виробництва мають більше значення.

"Поки скасування мит у США — швидше політичний крок, але згодом будуть і практичні наслідки. Все ж таки американські мита на українську сталь були чималими — до 25%", — робить висновок Горюнов.

Залізне майбутнє. Що буде з українською металургією

Віктор Шулик зазначає, що після закінчення війни металургійна галузь має стати драйвером відновлення економіки України через посилений попит на металоконструкції на локальному ринку.

Забезпечувати потреби нового "великого будівництва" в Україні буде кому.

"Виробники залізорудної сировини та металургійної продукції працюють у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях, а виробники готових металевих виробів є й у інших регіонах, — зазначає Шулик. — Війна мала обмежений уплив на їхню діяльність, а деякі навіть отримали додатковий імпульс для розвитку через замовлення оборонного комплексу".

Дмитро Горюнов серед найбільших підприємств на контрольованій території називає "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Запоріжсталь", "Дніпросталь", "Дніпроспецсталь" і феросплавні заводи, а також "Запоріжкокс", "КаметСталь" і "Южкокс". При цьому видобуток залізняку сконцентрований у Кривому Розі — у стороні від активних бойових дій.

"Від початку війни вцілілі активи не працювали, але тепер, як мінімум, три з них відновлюють виробництво, — повідомляє Горюнов. — Так, "Запоріжсталь" (входить до "Метінвесту") вже працює на 40-50% своєї потужності, видобуток — на 40%, але "Метінвест" озвучує плани збільшити завантаження до 100%".

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Маріупольські меткомбінати ММК Ілліча й "Азовсталь" практично зруйновані окупантами
Фото: РИА Новости

Згодом в Україні може постати питання про відновлення втрачених через війну потужностей. Проте деякі з опитаних Фокусом експертів висловлюють сумнів, що варто відбудовувати саме зруйновані заводи в Маріуполі, а не створювати нові потужності ближче до покладів залізняку в Криворізькому басейні. Проте вже зараз ясно, що до виходу українських металургів на показники 2021 може минути не один рік.

Нагадаємо, за даними ОП "Укрметалургпром", металургійні підприємства України у 2021 році виплавили 21,37 млн тонн сталі, виробили 19,08 млн тонн прокату, випустили 21,17 млн тонн чавуну.