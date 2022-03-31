Ахметов назвав Зеленського "професіоналом" та анонсував позов до РФ через вторгнення в Україну

Бізнесмен також не сумнівається, що Україна в повному обсязі отримає від Росії репарації за завдану шкоду.

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Група SCM, яка належить Рінату Ахметову, планує подавати позов до Російської Федерації з вимогою відшкодувати всі збитки. Про це в інтерв'ю агентству Bloomberg розповів бізнесмен.

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За його словами, після початку повномасштабного вторгнення армії РФ він повернувся в Україну і робить усе, щоб допомогти країні "виграти цю війну".

Рінат Ахметов повідомив, що російські військові здійснюють геноцид українського народу в Маріуполі, оскільки мирні жителі не мають доступу до їжі, води та комунікацій.

"Найстрашніше, що ми не можемо доставити нашу допомогу до Маріуполя і не можемо евакуювати людей, тому що російські війська продовжують обстрілювати і блокувати наші колони. Усі наші зусилля зосереджені на єдиному важливому — допомогти Україні виграти цю війну, допомогти українцям вижити, полегшити їхній біль і страждання", — продовжив бізнесмен у спілкуванні з журналістами.

Ахметов також попередив, що група SCM подаватиме позов до Росії з вимогою виплатити компенсацію за збитки, заподіяні російською військовою агресією. Бізнесмен не має сумніву, що Україна в повному обсязі отримає від країни-агресора репарації.

За словами Ахметова, глава держави Володимир Зеленський наразі "демонструє професіоналізм" у питаннях виконання свого конституційного обов'язку щодо захисту країни від окупантів.

Автори публікації також нагадують, що група SCM планує закупити на 330 млн гривень бронежилети для українських військовослужбовців, а футбольний клуб "Шахтар" профінансував закупівлю одягу для солдатів.

Енергетична компанія ДТЕК, у свою чергу, безкоштовно постачає електроенергію медичним та військовим об'єктам, а також займається евакуацією персоналу та їхніх сімей із районів, що постраждали від російських окупантів.

Раніше Рінат Ахметов називав головну мету повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За словами бізнесмена, Володимир Путін націлюється на країни, де існує демократія, тому всі країни вільного світу стають потенційними жертвами Росії.

Також повідомлялося, що заводи "Азовсталь" та "ММК ім. Ілліча" не працюватимуть у Маріуполі в умовах окупації.