Ахметов назвал Зеленского "профессионалом" и анонсировал иск к РФ из-за вторжения в Украину

Бизнесмен также не сомневается, что Украина в полном объеме получит от России репарации за причиненный ущерб.

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Группа SCM, которая принадлежит Ринату Ахметову, планирует подавать иск к Российской Федерации с требованием возместить все убытки. Об этом в интервью агентству Bloomberg рассказал сам бизнесмен.

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По его словам, после начала полномасштабного вторжения армии РФ он вернулся в Украину и делает все, чтобы помощь стране "выиграть эту войну".

Ринат Ахметов сообщил, что российские военные осущствляют геноцид украинского народа в Мариуполе, поскольку у мирных жителей нет доступа к еде, воде и коммуникациям.

"Самое страшное, что мы не можем доставить нашу помощь в Мариуполь и не можем эвакуировать людей, потому что российские войска продолжают обстреливать и блокировать наши колонны с помощью. Все наши усилия сосредоточены на единственно важном — помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить, облегчить их боль и страдание", — продолжил бизнесмен в общении с журналистами.

Ахметов также предупредил, что группа SCM будет подавать иск к России с требованием выплатить компенсацию за убытки, причиненные российской военной агрессией. Бизнесмен не сомневается, что Украина в полном объеме получит от страны-агрессора репарации.

По словам Ахметова, глава государства Владимир Зеленский сейчас "демонстрирует профессионализм" в вопросах выполнения своего конституционного долга по защите страны от оккупантов.

Авторы публикации также напоминают, что группа SCM планирует закупить на 330 млн гривен бронежилеты для украинских военнослужащих, а футбольный клуб "Шахтер" профинансировал закупку одежды для солдат.

Энергетическая компания ДТЭК, в свою очередь, бесплатно поставляет электроэнергию медицинским и военным объектам, а также занимается эвакуацией персонала и их семей из районов, пострадавших от российских оккупантов.

Ранее Ринат Ахметов называл главную цель полномасштабного вторжения РФ в Украину. По словам бизнесмена, Владимир Путин нацеливается на страны, в которых существует демократия, поэтому все страны свободного мира становятся потенциальными жертвами России.

Также сообщалось, что заводы "Азовсталь" и "ММК им. Ильича" не будут работать в Мариуполе в условиях оккупации.