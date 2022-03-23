"Азовсталь" и "ММК им. Ильича" не будут работать под оккупацией в Мариуполе, — Ахметов

Украинский бизнесмен указал, что российские войска превращают город в руины, убивают мирных жителей и бомбят предприятия.

Металлургические заводы "Азовсталь" и "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" не будут работать в случае оккупации Мариуполя российскими войсками. Об этом в комментарии американскому изданию Wall Street Journal сообщил украинский бизнесмен, владелец холдинга SCM, которому принадлежат эти предприятия, Ринат Ахметов.

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"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией", — заявил бизнесмен.

Издание отметило, что на этих заводах работало около 40 тысяч человек. На данный момент предприятия находятся под контролем Украины, однако они временно закрыты в связи с полномасштабным вторжением и обстрелами Мариуполя.

21 марта полк "Азов" опубликовал видео уничтожения объектов "Азовстали" войсками государства агрессора.

20 марта в эфире телеканала "Эспрессо" советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил, что "на сегодняшний день можно говорить, что, к сожалению, такого предприятия как "Азовсталь" уже нет".

Напомним, 10 марта Ахметов заявил, что не намерен покидать территорию Украины и ждет победы в войне против РФ.

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