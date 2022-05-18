Без "Азовстали". Как металлургия Украины теряет мощности во время войны

До вторжения РФ металлургия была для Украины крупнейшим источником экспортных поступлений. Что происходит в отрасли сейчас, каковы потери, возможен ли экспорт и какой выход для металлургии после войны?

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До войны меткомбинат "Азовсталь", входящий в холдинг "Метинвест" богатейшего украинца Рината Ахметова, был одним из лидеров мощной украинской металлургии. А недавно "Азовсталь" стала всемирно известна благодаря призыву победителей Евровидения Kalush Orchestra спасти ее защитников.

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"Украинская металлургическая отрасль была, в основном, вертикально интегрированной, что давало возможность получать значительную добавленную стоимость по всей цепочке — от добычи железной руды до отгрузки готового стального проката. Сейчас отрасль находится в экстремально тяжелых условиях", – комментирует Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital.

Усталость металла. Как пострадала от войны с РФ украинская металлургия

Сегодня производственные и экспортные возможности металлургии в Украине подорваны. Из-за военных действий уничтожены расположенные в Донецкой области второй и третий по величине меткомбинаты "Азовсталь" и ММК Ильича, значительно пострадало и крупнейшее предприятие отрасли — Авдеевский коксохим.

Как сообщил недавно СМИ Ринат Ахметов, довоенная капитализация "Азовстали" и "ММК им. Ильича" была на уровне $10 млрд. По его словам, "Авдеевка Кокс", Луганская ТЭЦ и десятки других объектов промышленной инфраструктуры и "зеленой" энергетики, принадлежащих бизнесмену, были частично или полностью уничтожены или законсервированы.

Довоенная капитализация промышленных активов группы SCM, разрушенных и пострадавших из-за военной агрессии РФ, превышала $20 млрд.

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"Вторжение задело производство металла больше, чем, пожалуй, любую другую отрасль экономики, — считает Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС). – Временно оккупированные регионы обеспечивали 55% выручки металлургии в 2020 году. На ММК Ильича и "Азовсталь" приходилось 30% украинской черной металлургии".

[ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год Фото: Мария Бабенко

Как отмечает Виктор Шулик, директор департамента управления проектами РА IBI-Rating, металлургическая отрасль в Украине также пострадала из-за блокирования инфраструктуры, проблем с кадрами, электроэнергией и т.д. Из-за блокады украинских портов Россией морская торговля для Украины остановилась. В частности, поставки зерновых морскими путями невозможны.

Горюнов уточняет, что экспорт зерновых и подсолнечного масла зависит от морских портов на 99% и 91%, большая доля объемов железной руды и металла также экспортировалась по морю — в 2021 году 68% и 76% соответственно.

"Значительная часть логистических проблем решается с помощью железной дороги, особенно, если речь идет о континентальных поставках, или с помощью нескольких видов транспорта, — комментирует ситуацию Виктор Шулик. — Насколько такие поставки будут конкурентоспособны на фоне роста логистического плеча, зависит от цены в валюте и гарантий поставок, с чем могут возникнуть проблемы".

По мнению Дмитрия Чурина, остановка морских портов почти полностью прекращает нормальные логистические маршруты для экспорта стали и железной руды из Украины, а заменить традиционные грузовые потоки альтернативными невозможно.

Металлический минус. Падение отрасли давит на экономику

По данным Госстата, за 2021 год Украина экспортировала черных металлов на $13,95 млрд, что на 81,4% больше, чем за 2020 год. Это была самая большая статья экспортных поступлений. Как отмечает Виктор Шулик, чугун из Украины поставляли в США, Италию и Турцию, ОАЭ и Испанию, ферросплавы — в Турцию, Италию, КНР, Нидерланды, порошковые металлы — преимущественно в страны ЕС. При этом крупнейшим потребителем углеродистой стали была Турция, плоского проката — отдельные страны ЕС.

Дмитрий Горюнов отмечает, что блокировка портов наносит сильный удар по платежному балансу Украины, так как металлы и агропродукция выступают источником около двух третей поступлений от экспорта. Однако есть факторы, компенсирующие негативное влияние.

[ + – ] Мариупольский морской торговый порт. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Мариупольский морской торговый порт. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Мариупольский морской торговый порт. 2016 год Фото: Мария Бабенко [ + – ] Мариупольский морской торговый порт. 2016 год Фото: Мария Бабенко

"Из-за административных ограничений, логистических проблем и снижения спроса импорт сократился сильнее экспорта — за март 2022 года, по данным Минэкономики, экспорт сократился на 50%, а импорт — на 70%", — комментирует Горюнов. Собеседник Фокуса отмечает увеличение поступлений по финансовому счету от международных доноров, что тоже как-то компенсирует ситуацию с падением экспорта.

Отрицательные процессы в металлургии оказывают влияние и на госбюджет. Однако, как отмечает Шулик, крупные компании сейчас пытаются платить хотя бы часть зарплаты работникам на период простоя, а также уплачивают определенные налоги.

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Недавно ради поддержки украинской металлургии в США временно обнулили пошлины на украинскую сталь.

"Отмена пошлин выгодна США, поскольку поможет удешевить продукцию, – комментирует Виктор Шулик. — В Украине как минимум две группы компаний могут получить дополнительные возможности – "Метинвест" и "Интерпайп" [трубная компания известного бизнесмена Виктора Пинчука, — Фокус], ориентированные на рынки северной Америки". Однако Шулик советует не переоценивать этот шаг, поскольку сейчас логистика и возможность производства имеют большее значение.

"Пока отмена пошлин в США — больше политический шаг, но со временем будут и практические последствия. Все же американские пошлины на украинскую сталь были немалыми – до 25%", — заключает Горюнов.

Железное будущее. Что будет с украинской металлургией

Виктор Шулик отмечает, что после окончания войны металлургическая отрасль должна стать драйвером восстановления экономики Украины из-за усиленного спроса на металлоконструкции на локальном рынке.

Обеспечивать потребности новой "большой стройки" в Украине будет кому.

"Производители железорудного сырья и металлургической продукции работают в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях, а производители готовых металлических изделий есть и в других регионах, — отмечает Шулик. — Война оказала ограниченное влияние на их деятельность, а некоторые даже получили дополнительный импульс для развития из-за заказа оборонного комплекса".

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Дмитрий Горюнов среди крупнейших предприятий на контролируемой территории называет "АрселорМиттал Кривой Рог", "Запорожсталь", "Днепросталь", "Днепроспецсталь" и ферросплавные заводы, а также "Запорожкокс", "КаметСталь" и "Южкокс". При этом, добыча железной руды сконцентрирована в Кривом Роге — в стороне от активных боевых действий.

"С начала войны уцелевшие активы не работали, но теперь, как минимум, три из них возобновляют производство, — сообщает Горюнов. – Так, "Запорожсталь" (входит в "Метинвест") уже работает на 40-50% своей мощности, добыча – на 40%, но "Метинвест" озвучивает планы нарастить загрузку до 100%".

[ + – ] Мариупольские меткомбинаты ММК Ильича и "Азовсталь" практически разрушены оккупантами Фото: РИА Новости

Со временем в Украине может встать вопрос о восстановлении утраченных из-за войны мощностей. Однако некоторые из опрошенных Фокусом экспертов выражают сомнение, что стоит отстраивать именно разрушенные заводы в Мариуполе, а не создавать новые мощности ближе к залежам железной руды в Криворожском бассейне. Однако уже сейчас ясно, что до выхода украинских металлургов на показатели 2021 года может пройти не один год.

Напомним, по данным ОП "Укрметаллургпром", металлургические предприятия Украины в 2021 году выплавили 21,37 млн тонн стали, произвели 19,08 млн тонн проката, выпустили 21,17 млн. тонн чугуна.