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Без "Азовстали". Как металлургия Украины теряет мощности во время войны

Мария Бабенко
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Азовсталь, металлургия, цех Азовстали
Фото: Мария Бабенко | До войны на мариупольские меткомбинаты ММК Ильича и "Азовсталь" приходилось 30% украинской черной металлургии

До вторжения РФ металлургия была для Украины крупнейшим источником экспортных поступлений. Что происходит в отрасли сейчас, каковы потери, возможен ли экспорт и какой выход для металлургии после войны?

До войны меткомбинат "Азовсталь", входящий в холдинг "Метинвест" богатейшего украинца Рината Ахметова, был одним из лидеров мощной украинской металлургии. А недавно "Азовсталь" стала всемирно известна благодаря призыву победителей Евровидения Kalush Orchestra спасти ее защитников.

"Украинская металлургическая отрасль была, в основном, вертикально интегрированной, что давало возможность получать значительную добавленную стоимость по всей цепочке — от добычи железной руды до отгрузки готового стального проката. Сейчас отрасль находится в экстремально тяжелых условиях", – комментирует Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital.

Усталость металла. Как пострадала от войны с РФ украинская металлургия

Сегодня производственные и экспортные возможности металлургии в Украине подорваны. Из-за военных действий уничтожены расположенные в Донецкой области второй и третий по величине меткомбинаты "Азовсталь" и ММК Ильича, значительно пострадало и крупнейшее предприятие отрасли — Авдеевский коксохим.

Как сообщил недавно СМИ Ринат Ахметов, довоенная капитализация "Азовстали" и "ММК им. Ильича" была на уровне $10 млрд. По его словам, "Авдеевка Кокс", Луганская ТЭЦ и десятки других объектов промышленной инфраструктуры и "зеленой" энергетики, принадлежащих бизнесмену, были частично или полностью уничтожены или законсервированы.

Довоенная капитализация промышленных активов группы SCM, разрушенных и пострадавших из-за военной агрессии РФ, превышала $20 млрд.

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"Вторжение задело производство металла больше, чем, пожалуй, любую другую отрасль экономики, — считает Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС). – Временно оккупированные регионы обеспечивали 55% выручки металлургии в 2020 году. На ММК Ильича и "Азовсталь" приходилось 30% украинской черной металлургии".

Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,
Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год
Фото: Мария Бабенко
Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,
Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год
Фото: Мария Бабенко
Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,
Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год
Фото: Мария Бабенко
Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,
Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год
Фото: Мария Бабенко
Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,
Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год
Фото: Мария Бабенко
Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,
Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год
Фото: Мария Бабенко
Азовсталь, цех, металлургия
Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год
Фото: Мария Бабенко
Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,
Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год
Фото: Мария Бабенко
Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,
Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год
Фото: Мария Бабенко
Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,
Металлургический комбинат "Азовсталь". Мариуполь. 2016 год
Фото: Мария Бабенко
Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,
Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,
Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,
Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,
Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,
Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,
Азовсталь, цех, металлургия
Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,
Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,
Азовсталь, комбинат Азовсталь, металлургия,

Как отмечает Виктор Шулик, директор департамента управления проектами РА IBI-Rating, металлургическая отрасль в Украине также пострадала из-за блокирования инфраструктуры, проблем с кадрами, электроэнергией и т.д. Из-за блокады украинских портов Россией морская торговля для Украины остановилась. В частности, поставки зерновых морскими путями невозможны.

Горюнов уточняет, что экспорт зерновых и подсолнечного масла зависит от морских портов на 99% и 91%, большая доля объемов железной руды и металла также экспортировалась по морю — в 2021 году 68% и 76% соответственно.

"Значительная часть логистических проблем решается с помощью железной дороги, особенно, если речь идет о континентальных поставках, или с помощью нескольких видов транспорта, — комментирует ситуацию Виктор Шулик. — Насколько такие поставки будут конкурентоспособны на фоне роста логистического плеча, зависит от цены в валюте и гарантий поставок, с чем могут возникнуть проблемы".

По мнению Дмитрия Чурина, остановка морских портов почти полностью прекращает нормальные логистические маршруты для экспорта стали и железной руды из Украины, а заменить традиционные грузовые потоки альтернативными невозможно.

Металлический минус. Падение отрасли давит на экономику

По данным Госстата, за 2021 год Украина экспортировала черных металлов на $13,95 млрд, что на 81,4% больше, чем за 2020 год. Это была самая большая статья экспортных поступлений. Как отмечает Виктор Шулик, чугун из Украины поставляли в США, Италию и Турцию, ОАЭ и Испанию, ферросплавы — в Турцию, Италию, КНР, Нидерланды, порошковые металлы — преимущественно в страны ЕС. При этом крупнейшим потребителем углеродистой стали была Турция, плоского проката — отдельные страны ЕС.

Дмитрий Горюнов отмечает, что блокировка портов наносит сильный удар по платежному балансу Украины, так как металлы и агропродукция выступают источником около двух третей поступлений от экспорта. Однако есть факторы, компенсирующие негативное влияние.

порт, Мариуполь
Мариупольский морской торговый порт. 2016 год
Фото: Мария Бабенко
порт, Мариуполь
Мариупольский морской торговый порт. 2016 год
Фото: Мария Бабенко
порт, Мариуполь
Мариупольский морской торговый порт. 2016 год
Фото: Мария Бабенко
порт, Мариуполь
Мариупольский морской торговый порт. 2016 год
Фото: Мария Бабенко
порт, Мариуполь
порт, Мариуполь
порт, Мариуполь
порт, Мариуполь

"Из-за административных ограничений, логистических проблем и снижения спроса импорт сократился сильнее экспорта — за март 2022 года, по данным Минэкономики, экспорт сократился на 50%, а импорт — на 70%", — комментирует Горюнов. Собеседник Фокуса отмечает увеличение поступлений по финансовому счету от международных доноров, что тоже как-то компенсирует ситуацию с падением экспорта.

Отрицательные процессы в металлургии оказывают влияние и на госбюджет. Однако, как отмечает Шулик, крупные компании сейчас пытаются платить хотя бы часть зарплаты работникам на период простоя, а также уплачивают определенные налоги.

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Недавно ради поддержки украинской металлургии в США временно обнулили пошлины на украинскую сталь.

"Отмена пошлин выгодна США, поскольку поможет удешевить продукцию, – комментирует Виктор Шулик. — В Украине как минимум две группы компаний могут получить дополнительные возможности – "Метинвест" и "Интерпайп" [трубная компания известного бизнесмена Виктора Пинчука, — Фокус], ориентированные на рынки северной Америки". Однако Шулик советует не переоценивать этот шаг, поскольку сейчас логистика и возможность производства имеют большее значение.

"Пока отмена пошлин в США — больше политический шаг, но со временем будут и практические последствия. Все же американские пошлины на украинскую сталь были немалыми – до 25%", — заключает Горюнов.

Железное будущее. Что будет с украинской металлургией

Виктор Шулик отмечает, что после окончания войны металлургическая отрасль должна стать драйвером восстановления экономики Украины из-за усиленного спроса на металлоконструкции на локальном рынке.

Обеспечивать потребности новой "большой стройки" в Украине будет кому.

"Производители железорудного сырья и металлургической продукции работают в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях, а производители готовых металлических изделий есть и в других регионах, — отмечает Шулик. — Война оказала ограниченное влияние на их деятельность, а некоторые даже получили дополнительный импульс для развития из-за заказа оборонного комплекса".

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Дмитрий Горюнов среди крупнейших предприятий на контролируемой территории называет "АрселорМиттал Кривой Рог", "Запорожсталь", "Днепросталь", "Днепроспецсталь" и ферросплавные заводы, а также "Запорожкокс", "КаметСталь" и "Южкокс". При этом, добыча железной руды сконцентрирована в Кривом Роге — в стороне от активных боевых действий.

"С начала войны уцелевшие активы не работали, но теперь, как минимум, три из них возобновляют производство, — сообщает Горюнов. – Так, "Запорожсталь" (входит в "Метинвест") уже работает на 40-50% своей мощности, добыча – на 40%, но "Метинвест" озвучивает планы нарастить загрузку до 100%".

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Мариупольские меткомбинаты ММК Ильича и "Азовсталь" практически разрушены оккупантами
Фото: РИА Новости

Со временем в Украине может встать вопрос о восстановлении утраченных из-за войны мощностей. Однако некоторые из опрошенных Фокусом экспертов выражают сомнение, что стоит отстраивать именно разрушенные заводы в Мариуполе, а не создавать новые мощности ближе к залежам железной руды в Криворожском бассейне. Однако уже сейчас ясно, что до выхода украинских металлургов на показатели 2021 года может пройти не один год.

Напомним, по данным ОП "Укрметаллургпром", металлургические предприятия Украины в 2021 году выплавили 21,37 млн тонн стали, произвели 19,08 млн тонн проката, выпустили 21,17 млн. тонн чугуна.