Первую пятерку рейтинга богатейших украинцев заняла тяжелая промышленность

Металлургия и горнодобыча продолжают приносить самый большой доход украинским бизнесменам.

Первые 5 мест в рейтинге 100 самых богатых людей Украины по версии Фокуса заняли представители категории "Металлургия, ТЭК, трубопром". Доля их капиталов составила 35%.

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Металлургия и горнодобыча в рейтинге "ТОП 100 самых богатых людей Украины 2021"

Первое место в списке богатых людей Украины ожидаемо занял владелец группы SCM Ринат Ахметов. Сферой интересов мультимиллиардера являются энергетика, металлургия, финансы, телекоммуникации, агро. Состояние донецкого бизнесмена составляет более $10,6 млрд. Его самые дорогостоящие активы — это "Метинвест" и ДТЭК.

На втором месте оказался народный депутат, владелец группы "Смарт Холдинг" Вадим Новинский с $2,54 млрд. Бизнесмен — давний партнер Рината Ахметова. Ему принадлежат 25% компании "Метинвест", а также 25% аграрных активов Ахметова в HarvEast Holding.

Третье место занял Виктор Пинчук. Ему принадлежит трубопромышленная компания "Интерпайп", в структуре которой пять заводов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепро­петровский Втормет" и комплекс "Днепросталь". Пинчуку также принадлежит крупная медиагруппа StarLightMedia, объединяющая телеканалы ICTV, СТБ, "Новий", ICTV, ОЦЕ, М1 и М2. Капитал 60-летнего бизнесмена составил $2,53 млрд.

Четвертое место получил Константин Живаго, владелец сырьевой компании Ferrexpo. Капитал Живаго составляет $2,46 млрд. Кроме того, бизнесмен владеет украинской фармкорпорацией "Артериум", в структуре которой предприятия "Галичфарм" и "Киевмедпрепарат".

Замыкает пятерку Геннадий Боголюбов, совладелец JKX Oil & Gas, ФПГ "Приват". Гражданин Великобритании и бессменный партнер Игоря Коломойского, в Украине владеет металлургическими, горнодобывающими и нефтегазовыми активами. Ему удалось заработать $1,67 млрд.

Напомним, Фокус ежегодно анализирует доходы самых богатых людей Украины, используя открытые данные, информацию системы YouControl. Формулы и мультипликаторы для расчета списка самых богатых людей предоставлены инвесткомпанией Concorde Capital.