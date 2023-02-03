"Вчера я ошибся": журналист Ткач извинился перед уволенным топ-чиновником Минобороны Лиевым

По словам уже бывшего и.о. замминистра обороны Александра Лиева, за ночь ему поступило почти 200 сообщений с угрозами. Он обратился в СБУ с просьбой проверить мотив источника "Украинской правды".

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Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, опубликовал пост с извинениями уволенному и.о. замминистра обороны Александру Лиеву и опроверг новость издания о том, что у "есть чиновника российский паспорт". Соответствующий пост Ткач опубликовал на своей Facebook-странице 3 февраля.

"Самое плохое, что может быть – это неправда. Вчера я ошибся. Я приношу извинения Александру Лиеву. Информация о российском паспорте Александра Лиева, опубликованная вчера, не соответствует действительности", — написал Ткач.

Фото: Facebook

При этом он добавил, что не может написать о причинах публикации неправдивой информации, так как это будет выглядеть как "попытки оправдания". И добавил, что новость изначально была опубликована с позицией Левина.

Позиция Александра Лиева

3 февраля Александр Лиев разместил на своей странице в Facebook видеообращение, где заявил, что подал в СБУ заявление с просьбой проверить источник, который передал дезинформацию журналисту Ткачу.

"Я за ночь получил почти 200 сообщений с угрозами. Большую часть ночи я занимался охраной своей семьи. Утром поехал в СБУ, подал заявление с просьбой проверить источники, которые использовал Михаил Ткач. Проверить на предмет их мотива. Потому что некоторое количество людей в Министерстве обороны, в руководстве ведомства вынуждены были последние десятки часов думать не про те вещи, о которых нужно думать", — рассказал Лиев.

Бывший и.о. замминистра обороны также добавил, что Ткач ему лично не звонил, но его устраивает и факт того, что журналист и его издание опубликовали опровержение информации о его российском паспорте и выразил готовность дать интервью.

Кроме того, Лиев отметил, что на фото, которые опубликовала УП, был не его паспорт.

"Я с холодком по спине представляю, что было бы, если они бы сделали этот фейковый паспорт более качественным, если бы они написали мое имя без ошибок, если они бы там какой-то номер более-менее адекватный паспорту присвоили. Фотографию мою поставили, а не ту? Что тогда бы было? Как было бы сложно это все объяснять? К счастью, источник был бестолковый, а возможно сделали это специально. Я в этом не разбираюсь, я не понимаю, почему так получилось, поэтому обратился в СБУ", — добавил Лиев.

Новость о "российском паспорте" Александра Лиева

В четверг, 2 февраля, издание "Украинская правда" опубликовало новость о том, что у исполняющего обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева якобы нашли российский паспорт.

Вечером того же дня на сайте Минобороны появилась публикация, где сообщалось, что Александр Лиев был уволен со своей должности по собственному желанию. Пресс-служба Минобороны отвергла заявления СМИ о том, что у экс-чиновника якобы был паспорт РФ, отметив, что на этапе трудоустройства и во время работы он проходил все необходимые проверки.

Напомним, 3 февраля в Службе безопасности сообщили о разоблачении схемы хищения денег, которые выделялись на закупку продовольствия для Сил обороны Украины.

Также сообщалось, что 2 февраля Печерский суд Киева арестовал на два месяца экс-замглавы Минобороны Вячеслава Шаповалова, которого обвиняют в лоббировании подписания договоров о поставках продуктов для ВСУ по завышенным ценам и закупках низкокачественно военного снаряжения.