После скандала с российским паспортом: в Минобороны сообщили об увольнении Лиева (видео)

По данным министерства, топ-чиновник Александр Лиев уволился по собственному желанию. В ведомстве также добавили, проверки Лиева на этапе трудоустройства и во время работы не выявили у него российского гражданства.

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Исполняющий обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев уволился по собственному желанию. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Украины.

"В связи со сведениями, распространяемыми в СМИ, Министерство обороны Украины информирует о следующем. По состоянию на 2 февраля 2023 года Лиев Александр Сергеевич уволен из Минобороны по его собственному желанию", — написали в ведомстве.

Пресс-служба Минобороны отвергла заявления журналистов о том, что у экс-чиновника якобы был паспорт РФ, отметив, что на этапе трудоустройства и во время работы он проходил все необходимые проверки.

В министерстве подчеркнули, что занимать должности в оборонном ведомстве могут исключительно граждане Украины. Также сообщается, что в случае установления фактов сокрытия иностранного гражданства, будут приняты соответствующие меры.

Есть ли у Лиева паспорт РФ

В четверг, 2 февраля, издание "Украинская правда" сообщило, что у Александра Лиева якобы нашли российский паспорт. По словам журналистов, документ был выдан в 2019 году в Москве и в нем говорится, что экс-чиновник родился в столице РФ.

После распространения информации в СМИ, Александр Лиев заявил, что у него нет и не было никакого другого гражданства, кроме украинского. В подтверждение своим словам Лиев предоставил изданию "Бабель" фотографию своего паспорта, в котором указано корректное место рождения – Полтавская область.

[ + – ] Паспорт Александра Лиева

Позже бывший чиновник вышел в прямой эфир в Facebook, в котором еще раз опроверг информацию о наличии у себя российского паспорта и призвал журналиста Михаила Ткача принести извинения. Лиев также подтвердил, что написал заявление об увольнении из Минобороны.

[ + – ] Александр Лиев прокомментировал скандал с паспортом

Напомним, что 2 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал экс-директора департамента государственных закупок Министерства обороны Украины Богдана Хмельницкого по подозрению в коррупции. В правоохранительных органах сообщили журналистам, что речь идет о 26 млн грн.

Фокус также писал о том, что 1 февраля ГБР задержало предпринимателей, которые продавали военным яйца по 17 гривен. Сообщается, что бизнесмены присваивали средства, выделенные на питание для армии.

Еще мы писали о том, что 1 февраля ГБР сообщило о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны Украины, который отвечал за тыловое обеспечение вооруженных сил. По информации СМИ, речь идет о Вячеславе Шаповалове.