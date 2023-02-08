Оборона министерства. Почему вместо отставки Алексей Резников получил отсрочку наказания

На этой неделе должна была состояться громкая отставка – с должности министра обороны мог уйти Алексей Резников. Однако после ряда публичных и скрытых консультаций он продолжил исполнять свои обязанности. Фокус разбирался, почему так произошло.

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Скандалы в Министерстве обороны

Министерство обороны Украины в последний месяц штормит от скандалов. Несколько обвинений в коррупции привлекают внимание к одному из важнейших ведомств страны в условиях войны.

Сначала журналист издания "Наши деньги" Юрий Николов опубликовал контракты на питание воинских частей с завышенными ценами. В частности, в материале говорилось, что МОУ закупает куриные яйца по 17 грн за штуку, что значительно дороже магазинных цен.

Впоследствии к некоторым высшим руководителям министерства пришли оперативники с обысками и подозрениями. В результате бывший замминистра, отвечавший за тыловое обеспечение, Вячеслав Шаповалов оказался под стражей. Причина – лоббизм заключения договоров о поставках продовольствия для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд гривен.

Кроме того, под арестом находится бывший начальник департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий – его также подозревают в растрате средств.

[ + – ] Павел Казарин напоминает: "У нас руководство армии и МО было назначено за три с половиной месяца до полномасштабной войны" Фото: Виктор Ковальчук

В медиа, социальных сетях и публичных выступлениях заговорили о возможной отставке Алексея Резникова – подобные обвинения, пусть еще и не доказанные соответствующим образом, могут послужить причиной отставки высшего руководства ведомства, несущего политическую ответственность. А дальше правоохранительные органы должны расследовать оглашенные журналистами факты.

Об этом говорили и общественные активисты, в частности, в Центре противодействия коррупции (ЦПК). Их представители присутствовали на закрытой встрече с Резниковым 4 февраля.

"Неизвестно, как министр готовился к встрече, если в итоге не был готов назвать цены, по которым сейчас поставляются продукты военным и признал, что он этих цен не знает, – сказала после руководитель юридического департамента ЦПК Елена Щербань. – Четкого ответа, когда и как такие документы могут быть обнародованы и предоставлены, я тоже не услышала. Обещаны только новые встречи. Министр предлагает создать рабочие группы и совещательные органы, но как их строить при отсутствии доверия к министру, непонятно".

В ЦПК после встречи были уверены: "Единственный правильный шаг для Резникова — взять на себя ответственность и просто уйти. Место министра обороны должен занять тот, кто, наконец, вычистит многолетние авгиевы конюшни министерства. И обеспечит наших воинов всем необходимым без капли коррупции".

При этом другая часть настаивала, что Резников в должности демонстрировал желание бороться с коррупцией – именно он назначил несколько проверок в ведомстве, но во время войны не на все хватило ресурсов, а замена руководителя в сложный период может оказаться роковой – у министра устойчивые связи с западными партнерами, с которыми он ведет успешные переговоры о поставках в Украину оружия.

"У нас руководство армии и МО было назначено за три с половиной месяца до полномасштабной войны. Я далек от мысли, что за это время можно совершить чудо. А с начала вторжения Резников фактически превратился в министра иностранных дел Министерства обороны. Да, на войне не бывает второстепенных направлений, но в сутках 24 часа и их число не прибавляется с увеличением количества задач. Кто-то скажет, что с этими задачами может справиться кто-либо другой. Наверное, может, но очевидно не любой. Я просто помню, что было с армией во времена министра Тарана и главкома Хомчака. Тогда волонтеры обеспечивали войска больше, чем государство, потому что гособоронзаказ стоял на паузе. Адептам фразы "хуже быть не может", хочется напомнить, что хуже может быть всегда. Мне кажется, что отставка министра обороны Резникова не решит проблем, устранения которых вы хотите", – написал журналист, а ныне военнослужащий ВСУ Павел Казарин.

Коллега Щербань по организации – Дарья Каленюк сомневается, что западное оружие попадает в Украину только из-за приверженности партнеров министру обороны и его активности. Да, это важная составляющая, но не единственная. Западные партнеры дают Украине оружие, потому что у них есть доверие к Вооруженным силам Украины, такие шаги поддерживают их избиратели. Кроме того, она отмечает роль президента Украины Владимира Зеленского.

При этом важно заметить, что пока коррупционный скандал набирал обороты, сам министр и представители ведомства молчали. Впоследствии со стороны Резникова можно было услышать обвинения в адрес журналистов, ссылку на "техническую ошибку" и только потом министр признал: "произошел коммуникационный провал".

Алексей Резников под угрозой увольнения

В воскресенье, 5 февраля, министр Алексей Резников созвал большую пресс-конференцию, преимущественно для иностранных журналистов. В начале сказал: "Давно не собирались, накопилось много вопросов, все динамично развивается". А дальше – почти полчаса говорил о возможном нападении со стороны РФ в феврале, подготовке резервов, предоставлении международными партнерами оружия.

"В ноябре 2021 года нам не хотели давать ПЗРК Stinger, но сегодня у нас есть не только они, но и ЗРК IRIS-T, наши военные заканчивают обучение в США на системах Patriot. Это значит, что мы будем перехватывать баллистические ракеты", – объясняет он. Вспоминает о танковой коалиции, "оружии длинной руки" и запасах бронежилетов и касок на складах.

Дальше – Резников перешел к вопросам от представителей медиа. И один из первых – о недавних скандалах и возможной отставке. Собственно, к этим темам в течение часа журналисты возвращались несколько раз.

Во время встречи с журналистами было впечатление, что Резников понимал: отставка неизбежна, хотя он не хочет покидать пост министра. Он не подтверждает этот факт и не опровергает. Говорит, сделал многое и продолжит делать все возможное для победы Украины.

"Столько стресса, сколько я за этот год пережил, сложно, наверное, измерить. Мне ни за что не стыдно. У меня совесть чиста совершенно. Я ни о чем не переживаю. И "смирился" – это не о Резникове. Мне не с чем "смиряться", я победитель, им и останусь", – отметил Алексей Резников. Он отметил, что "ни один чиновник не вечен в кресле. Решение, быть мне министром обороны или нет, будет принято одним человеком – Верховным Главнокомандующим и Президентом Украины Владимиром Зеленским, согласно Конституции".

Через несколько часов после этой пресс-конференции состоялось заседание фракции "Слуги народа", на которой решалась судьба Резникова как министра обороны. Впоследствии руководитель фракции Давид Арахамия пояснил, что во вроемя войны нужно, чтобы силовые ведомства возглавляли кадровые силовики.

Даже больше – разные источники говорили, что Резникова могли перевести на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности вместо Павла Рябикина. Новым министром обороны должен стать руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов.

Решение об отставке Резникова. Спешка и фальстарт

Однако уже к утру 6 февраля позиция по отставке Резникова во власти изменилась. Представители монобольшинства в парламенте в комментариях журналистам заявляли, что решение о возможной отставке Резникова пересмотрено, учитывая "риски для системы в целом перед Рамштайном и учитывая возможное наступление".

Почему позиция изменилась – можно предполагать.

Во-первых, эффект пресс-конференции, во время которой могло показаться, что Алексей Резников говорил не только с журналистами, но и сообщил о своей позиции высшему руководству – недаром он заметил, что отставка может состояться только после решения президента.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии Фокусу предполагает, что в Офисе президента сначала все решили за спиной Резникова – и об увольнении, и о новом назначении на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Сам Резников заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, но он отказался бы.

[ + – ] Алексей Резников: "Столько стресса, сколько я за этот год пережил, сложно, наверное, измерить" Фото: Facebook

Фесенко предполагает, что в Офисе президента, учитывая скандал, сначала решили перевести Резникова на другую должность, но сохраняя его в своей команде. "Ему доверяют. Как я понимаю, он не несет прямой ответственности и сам лично не причастен к тем коррупционным проблемам. Хотели сохранить его, но навести порядок в министерстве. Другое дело, что нужно было согласовать это с ключевыми лицами, в отношении которых принимались эти решения. Когда у нас увольняют, это уже давняя традиция, со времен Леонида Кучмы, не сообщают тем, кого увольняют. Это традиционный политический и кадровый прием", – говорит эксперт.

Но у Резникова, на самом деле, другие отношения и с президентом, и с главой его Офиса Андреем Ермаком – с последним они давние знакомые, еще со времен работы в Киевской городской государственной администрации, и именно Ермак привел в команду Зеленского нынешнего министра обороны.

Возможно, если бы коммуникация была иной, Алексей Резников мог бы согласиться на другую должность – министра юстиции. Говорят, он думал об этом раньше, а на пресс-конференции 5 февраля даже заметил, что видит свою эффективность в вопросе привлечения высшего руководства РФ к ответственности – а это дело именно Минюста. Резникова решили перебросить в ведомство, которое под угрозой ликвидации.

Кроме того, решение не было согласовано и с Кириллом Будановым.

"Буданов также был не в восторге от услышанного. Говорят, что он не рвался на пост Министра обороны. Но есть и другая проблема: министр обороны по законодательству должен быть гражданским. Это не означает, что нельзя военного назначить на эту должность. Но чтобы его назначить, военный должен уволиться из ВСУ. Такая ситуация уже была в случае двух предшественников Резникова. Но Буданов не хочет увольняться, я так понимаю", – объясняет Фесенко.

Он говорит, что ситуация вокруг Министерства обороны обернулась большим скандалом из-за того, что народные депутаты и "другие источники" поспешили сделать публичные заявления: "То, как это было сделано, только усложнило ситуацию. Поэтому сейчас это решение было отложено. Я не исключаю, что все же какое-нибудь решение будет принято по МО. Просто другой кандидатуры, кроме Буданова, как я понимаю, сейчас не было для замены Резникова. Ну и с Алексеем тоже нужно решить, что будет дальше. Не подготовились. Слишком спешили с решением, и пришлось его отложить".

Политическая ответственность

Относительно ответственности, Фесенко оправдывает все обстоятельствами военного времени: "Алексей сконцентрировался на политических функциях министра, как переговорщика, как контактера с коллегами за рубежом, как человека, выполняющего публичные и политические функции министра. А менеджерские функции внутри министерства, скорее всего, выполняли его заместители. И урок состоит в том, что все процессы нужно контролировать, чтобы они потом не создавали проблемы".

Большинство экспертов признают: проблема коррупции после скандала никуда не делась – в ведомстве даже во время войны нужно наводить порядок.

[ + – ] Возможно, если бы коммуникация была иной, Алексей Резников мог бы согласиться на другую должность – министра юстиции Фото: DW

"Проблема в том, что в министерстве нужно навести жесткий порядок и усилить дисциплину. Вот почему хотели назначить Буданова, чтобы он, как военный человек, там этим и занялся. Нужны люди, которые провели бы надлежащий аудит — административный и финансовый. Я думаю, это уже делают правоохранительные органы. Надо понимать, что идет война и Министерство обороны является одним из ключевых ведомств в рамках войны, и потому на первом месте – интересы обороны и национальной безопасности", – добавляет политолог.

Поэтому с одной стороны – важно не дезорганизовать министерство. Ибо некоторые эксперты даже называют возникший скандал целенаправленной атакой российских сил на ключевое ведомство. С другой – найти ответственных, наказать, и самое главное – прекратить коррупционную практику.

Что касается Резникова, то возможно несколько вариантов, о которых, бесспорно, думают в Офисе президента, поскольку понимают, что независимо от персоналий министерству нанесены репутационные потери.

Первый – Алексей Резников может оставаться на должности, потому что точно не был причастен к этим коррупционным процессам. Но должны быть назначены все возможные проверки, организован внешний контроль, в частности, общественности и парламента.

Второй – Резников, не причастный к коррупционным схемам, впоследствии действительно уйдет в отставку и будет назначен на другую должность. Потребуется время, чтобы найти нового главу ведомства, учитывая войну, угрозу наступления и перспективы контрнаступления.

Третий – следственные органы докажут, что министр все-таки знал о коррупционных схемах (допустим – не участвовал в них), тогда это будет крах политической карьеры.

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