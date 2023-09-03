"Это слухи": Резников рассказал, кто должен принять решение об его отставке

По словам министра обороны, до его прихода традиционно считалось, что пост должен занимать военный. Однако затем правило изменилось.

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Министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о его отставке будет принимать президент Владимир Зеленский. Это он сказал в интервью изданию "Укринформ".

Отвечая на вопрос журналиста о его возможном назначении послом Украины в Великобритании, Резников заявил, что все решения касательно Министерства обороны и Министерства иностранных дел принимает Зеленский.

Резников отметил, что до его прихода традиционно считалось, что пост министра обороны должен занимать военный. Однако затем правило изменилось. Теперь считается нормальным, если этот пост занимает гражданский человек.

"Это было правило, традиция. Но в результате это приводило к определенным конфликтам между Министерством обороны и Генеральным Штабом ВСУ. И эта конфликтность до сих пор оставалась", — заявил Резников.

По словам министра, после того, как он получил пост, Министерство обороны и Вооруженные силы начали находить больше взаимопонимания.

"Мы находим понимание, находим решение, мы слышим друг друга. И это – главное, особенно сейчас, во время открытой фазы войны", — сказал министр.

Он также заявил, что никогда не вмешивался в планирование боевых действий Генштабом ВСУ.

Напомним, что председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал Фокусу о возможной рокировке в министерствах. По его словам, кадровая перестановка — будет самым простым и эффективным решением снять политическое напряжение вокруг главы Минобороны. У Резникова есть опыт, навыки и умение строить связи для своей будущей должности, утверждает эксперт.

Также 31 августа стало известно, кто может стать новым министром обороны. Так, главу Фонда госимущества Рустема Умерова могут назначить на эту должность. Он был сопредседателем межфракционного объединения "Крымская платформа".