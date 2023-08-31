Отставка Алексея Резникова: стало известно, кто может стать новым министром обороны

Министра обороны Украины могут уволить с должности уже в первую неделю сентября. Зеленский предложил ему место посла Украины в Великобритании, рассказали журналисты.

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Главу Фонда госимущества Рустема Умерова могут назначить новым министром обороны Украины. Об этом "Суспільному" сообщили два источника из его окружения.

"Ему предложили, и он примет предложение", — сказал источник.

Кроме этого, два члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказали журналистам, что отставку действующего министра обороны Алексея Резникова "с высокой вероятностью" будут рассматривать уже на следующей неделе.

Издание LIGA.net со ссылкой на своих трех собеседников в Минобороны и Офисе президента заявило, что президент Украины Владимир Зеленский может назначить Алексея Резникова послом Украины в Великобритании. В частности, Зеленский уже предложил новую должность Резникову.

Журналисты обратились за комментарием к Алексею Резникову относительно возможной ротации, однако он ответил, что "не комментирует слухи". Тогда на прямой вопрос о том, предлагал ли президент министру должность посла, тот ответил, что у президента Зеленского есть несколько проектов, которые он мог бы выполнять.

"Они в пользу Украины, в пользу повышения нашей с вами обороноспособности, и главное — в пользу будущей архитектуры безопасности важной для нас. И реализовать это можно тремя-четырьмя вариантами. Мы с ним это обсуждали", — сказал Алексей Резников.

Рустем Умеров: что о нем известно

Рустем Умеров был избран народным депутатом ІХ созыва от партии "Голос". Он был сопредседателем межфракционного объединения "Крымская платформа". С 7 сентября 2022 года Умеров занимает должность председателя Фонда госимущества. До этого он был заместителем руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С 2013 году был соучредителем и главным исполнительным директором фонда ASTEM Foundation, который является одним из доноров программы Ukrainian Emerging Leaders Стэнфордского университета, созданной для подготовки украинских политических деятелей, юристов, социальных предпринимателей, бизнесменов.

Напомним, 31 августа народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что министр обороны Алексей Резников покинет свой пост в первую неделю сентября. Кроме этого он рассказал, что Резникова могут назначить послом Украины в Великобритании.

30 августа член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский сообщил, что нет никаких официальных действий по увольнению Алексея Резникова с должности министра обороны.