"Говорить преждевременно": юридических предпосылок для увольнения Резникова нет, — Вениславский

По словам члена оборонного комитета, официальных действий по увольнению министра обороны Украины со стороны власти нет.

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Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский 30 августа в интервью "Українським Новинам" заявил, что пока нет каких-либо официальных действий по увольнению Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

По его словам, кулуарно разговоры об увольнении Резникова ходили длительное время, но официальных действий со стороны власти по этому вопросу нет.

"Сейчас никаких официальных действий, которые бы предшествовали увольнению или назначению нового министра обороны, не происходят ни со стороны президента, ни со стороны парламентского комитета по вопросам национальной безопасности", — заверил депутат.

Вениславский считает, что на сегодняшний день с точки зрения юридической процедуры говорить преждевременно: "Есть три механизма отставки министра обороны: представление президента, заявление от самого министра и выражение недоверия от ВРУ. В данном случае ни одна из этих процедур не имеет никаких признаков начала реализации, поэтому говорить о смене министра обороны у меня оснований нет".

В разговоре с журналистом парламентарий затронул тему деятельности Министерства обороны в сфере оборонных закупок, в частности закупки курток для военнослужащих.

"Когда мы говорим о тех же куртках, то на сегодняшний день у меня нет сомнений, что были закуплены зимние куртки по той цене, которая была обнародована", — сказал он.

Напомним, 13 августа в Раде рассказали, как будут избавляться от коррупции в ТЦК. Действия многих глав ТЦК угрожали национальной безопасности Украины. Почему военкомы не проверяли в течение всей войны — большой вопрос, заявил нардеп Федор Вениславский.

Кроме того, Вениславский рассказал, кем заменят областных руководителей ТЦК. По словам Федора Вениславского, среди задач новых руководителей ТЦК — выполнение планов по мобилизации и искоренение недобросовестных действий со стороны работников военкоматов на разных уровнях.