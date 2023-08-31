Відставка Олексія Резнікова: стало відомо, хто може стати новим міністром оборони

Міністра оборони України можуть звільнити з посади вже в перший тиждень вересня. Зеленський запропонував йому місце посла України у Великій Британії, розповіли журналісти.

Related video

Голову Фонду держмайна Рустема Умєрова можуть призначити новим міністром оборони України. Про це "Суспільному" повідомили два джерела з його оточення.

"Йому запропонували, і він прийме пропозицію", — сказало джерело.

Крім цього, два члени комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповіли журналістам, що відставку чинного міністра оборони Олексія Резнікова "з високою ймовірністю" розглядатимуть вже наступного тижня.

Видання LIGA.net з посиланням на своїх трьох співрозмовників в Міноборони та Офісі президента заявило, що президент України Володимир Зеленський може призначити Олексія Резнікова послом України у Великій Британії. Зокрема, Зеленський вже запропонував нову посаду Резнікову.

Журналісти звернулися за коментарем до Олексія Резнікова щодо можливої ротації, проте він відповів, що "не коментує чутки". Тоді на пряме запитання щодо того, чи президент пропонував міністру посаду посла, той відповів, що в президента Зеленського є декілька проєктів, які він міг би виконувати.

"Вони на користь України, на користь підвищення нашої з вами обороноздатності, і головне — на користь майбутньої архітектури безпеки важливої для нас. І реалізувати це можна трьома-чотирма варіантами. Ми з ним це обговорювали", — сказав Олексій Резніков.

Рустем Умєров: що про нього відомо

Рустем Умєров був обраний народним депутатом ІХ скликання від партії "Голос". Він був співголовою міжфракційного об’єднання "Кримська платформа". З 7 вересня 2022 року Умєров обіймає посаду голови Фонду держмайна. До цього він був заступником керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

З 2013 році був співзасновником і головним виконавчим директором фонду ASTEM Foundation, який є одним із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders Стенфордського університету, яка створена для підготовки українських політичних діячів, юристів, соціальних підприємців, бізнесменів.

Нагадаємо, 31 серпня народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що міністр оборони Олексій Резніков залишить свій пост у перший тиждень вересня. Крім цього він розповів, що Резнікова можуть призначити послом України у Великій Британії.

30 серпня член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський повідомив, що немає ніяких офіційних дій щодо звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони.