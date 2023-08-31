"Знав про відставку ще до парі": Резнікова найближчим часом звільнять з Міноборони, — нардеп

За непідтвердженою інформацією, Олексій Резніков згодом отримає посаду посла у Великій Британії. За словами нардепа Ярослава Железняка, деякі посольства вже попередили про кадрові перестановки в Кабінеті міністрів.

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Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що міністр оборони Олексій Резніков залишить свій пост у перший тиждень вересня. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"За моєю інформацією, Резніков залишить пост Міністра оборони і згодом поїде послом у Велику Британію. Чутки про те, що там щось не так з агреманом, не підтверджено", — сказав Ярослав Железняк.

Він зазначив, що кандидатуру діючого голови Фонду держмайна Рустема Умєрова запропонують на місце міністра оборони. Поки не вирішено, хто замінить Умєрова на його теперішній посаді. Железняк сподівається, що це не буде "вічний в.о.", адже до Фонду передали багато активів та повноважень.

Зі слів Железняка, у середу вранці 30 серпня про таке рішення попередили деякі посольства, проте "сучасна кадрова політика вміє вражати".

"Про скору ротацію і відставку пан міністр знав до своєї відомої пропозиції щодо парі. Тому не дуже спортивно вийшло", — додав нардеп Ярослав Железняк.

За інформацію джерел "Української правди", цього тижня президент України Володимир Зеленський зустрічався з головою Фонду держмайна Рустемом Умєровим щодо результатів роботи ФДМУ. Проте Умєров не спростував та не підтвердив інформацію про можливе підвищення.

Реакція Олексія Резнікова

На момент виходу публікації міністр оборони України Олексій Резніков ніяк не відреагував на заяву нардепа Ярослава Железняка.

Парі Резнікова: що відомо

10 серпня 2023 року журналіст Юрій Ніколов опублікував розслідування щодо закупівлі зимового одягу для ЗСУ в турецької компанії Vector avia hava araçlari, яка відбулася восени 2022 року Міністерством оборони. Тоді журналіст заявив, що до України надійшли не зимові, а літні куртки. Крім цього, на кордоні України їхня ціна збільшилася в тричі.

Антикорупційний комітет ВРУ провів засідання, на яке запросили представників міноборони, нардепів і ЗМІ. Олексій Резніков намагався довести, що розслідувачі помиляються, для цього приніс куртки. Проте йому заявили, що варто оперувати не невідомо якими куртками, а реальними документами.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що доведе правильність закупівель Міноборони та запропонував парі нардепці Анастасії Радіной та журналісту Михайлу Ткачу.

Суть парі: якщо закуплені в Туреччині куртки виявляться літніми, то міністр піде у відставку, проте якщо виявиться, що з куртками все гаразд, то Анастасія Радіна має здати депутатський мандат, а журналіст Михайло Ткач — піти зі ЗМІ та припинити свою журналістську діяльність на три роки. Нардепка та журналіст не прийняли виклик Резнікова.

Нагадаємо, 30 серпня член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський заявив, що нині немає ніяких офіційних дій щодо звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

1 серпня народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що міністра оборони Олексія Резнікова можуть призначити послом України у Великій Британії. Він зазначив, що Резнікова хочуть зняти з посади через розслідування, яке показало, що Міноборони закупило для армії продукти за завищеними цінами.