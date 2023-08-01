Резнікова можуть призначити послом у Британії: на його місце намагалися поставити Буданова, — нардеп

За словами народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, в ОП уже порадилися з британцями й ті позитивно сприйняли кандидатуру чинного міністра оборони України.

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Міністра оборони України Олексія Резнікова може бути призначено послом України у Великій Британії. Про це 1 серпня повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За словами парламентарія, про зняття Резнікова з посади нібито вже давно думають в Офісі президента. Пов'язано це з резонансним розслідуванням, коли з'ясувалося, що Міноборони закуповує для армії харчові продукти за завищеними цінами.

"Ще після яєць по 17 грн були активні спроби зняти Резнікова і поставити замість нього Буданова [керівник ГУР]. Натомість Резніков і сам не проти піти з посади міністра. Він дуже хотів перейти в Міністерство юстиції", — стверджує Гончаренко.

Нардеп також заявив, що в ОП поцікавилися у британської сторони, як там сприймають фігуру Резнікова. Нібито британці позитивно відгукнулися про міністра оборони й не проти побачити його як дипломата.

Нагадаємо, 25 липня голова САП Олександр Клименко розповів, що правоохоронці розслідують закупівлі харчових продуктів та постачання для армії за завищеними цінами. В одному з випадків Міноборони закупило за завищеною ціною зброю у посередницької фірми, яка була пов'язана з Росією.

Нагадаємо також, 21 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві, а також з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO). Раніше Пристайко розкритикував Зеленського за його сарказм щодо міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який заявив, що Україна недостатньо вдячна за британську допомогу у війні з Росією.