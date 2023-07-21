Після критики на свою адресу: Зеленський звільнив посла у Великій Британії Пристайка (фото)

Відставка дипломата сталася після того, як Вадим Пристайко докоряв главі держави за публічну "суперечку" з союзниками і називав "нездоровим сарказмом" критику президента на адресу міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

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Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про відкликання Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП.

"Звільнити Пристайка Вадима Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії та з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", — ідеться в тексті.

Що відомо про скандал Пристайка і Зеленського?

12 липня глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес порівняв країну зі службою доставки магазину Amazon і заявив, що "люди хочуть бачити подяку".

Того ж дня під час брифінгу на саміті НАТО президент України Володимир Зеленський відповів Воллесу. Він зазначив, що українці можуть "вранці прокидатися і дякувати міністру", і пообіцяв зателефонувати британському чиновнику.

У відповідь посол України у Великій Британії Вадим Пристайко прокоментував слова лідера.

"Він сказав, що щоранку прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому. Я не думаю, що це здоровий сарказм", — заявив дипломат.

На думку Пристайка, зараз не варто виносити на загальний огляд конфлікти між Україною та Заходом. Він переконаний, що уряд "не повинен показувати росіянам, що між нами щось є".

Примітно, що на заяву Воллеса відреагував прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він запевнив, що країна продовжуватиме надавати необхідну допомогу Україні. За його словами, українці "неймовірно вдячні за підтримку".