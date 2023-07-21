После критики в свой адрес: Зеленский уволил посла в Великобритании Пристайко (фото)

Отставка дипломата произошла после того, как Вадим Пристайко упрекал главу государства за публичный "спор" с союзниками и называл "нездоровым сарказмом" критику президента в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

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Президент Владимир Зеленский принял решение об отзыве Вадима Пристайко с поста посла Украины в Великобритании. Соответствующий указ обнародован на сайте ОП.

"Уволить Пристайко Вадима Владимировича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности Постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", — говорится в тексте.

Что известно про скандал Пристайко и Зеленского?

12 июля глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сравнил страну со службой доставки магазина Amazon и заявил, что "люди хотят видеть благодарность".

В тот же день во время брифинга на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский ответил Уоллесу. Он отметил, что украинцы могут "утром просыпаться и благодарить министра", и пообещал позвонить британскому чиновнику.

В ответ посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко прокомментировал слова лидера.

"Он сказал, что каждое утро будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его. Я не думаю, что это здоровый сарказм", — заявил дипломат.

По мнению Пристайко, сейчас не стоит выносить на всеобщее обозрение конфликты между Украиной и Западом. Он убежден, что правительство "не должно показывать россиянам, что между нами что-то есть".

Примечательно, что на заявление Уоллеса отреагировал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он заверил, что страна будет продолжать оказывать необходимую помощь Украине. По его словам, украинцы "невероятно благодарны за поддержку".