"Просыпаться и благодарить": Пристайко назвал слова Зеленского "нездоровым сарказмом" (видео)

Президент Владимир Зеленский в ответ на критику за "недостаточную благодарность" заявил, что украинцы могут каждое утро благодарить Великобританию за военную поддержку. Посол Вадим Пристайко упрекнул лидера за публичный "спор" с Западом.

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Президент Владимир Зеленский иронично ответил на критику, озвученную британским министром обороны Беном Уоллесом. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко прокомментировал слова лидера. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях SkyNews.

"Он сказал, что каждое утро будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его. Я не думаю, что это здоровый сарказм", — заявил дипломат.

По мнению Пристайко, сейчас не стоит выносить на всеобщее обозрение конфликты между Украиной и Западом. Он убежден, что правительство "не должно показывать россиянам, что между нами что-то есть". По словам посла, враг должен знать, что Украина "вместе" с другими странами.

"Бен может позвонить мне и рассказать все, что он хочет", — добавил Пристайко.

"Великобритания — не Amazon": Бен Уоллес раскритиковал Украину

Напомним, 12 июля глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сравнил страну со службой доставки магазина Amazon и заявил, что "люди хотят видеть благодарность".

В тот же день во время брифинга на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский ответил Уоллесу. Он отметил, что украинцы могут "утром просыпаться и благодарить министра", и пообещал позвонить британскому чиновнику.

Также на заявление Уоллеса отреагировал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он заверил, что страна будет продолжать оказывать необходимую помощь Украине. По его словам, украинцы "невероятно благодарны за поддержку".