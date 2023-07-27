Пока что в первом чтении: Рада поддержала восстановление е-декларирования для чиновников (фото)

Согласно тексту законопроекта №9534, электронное декларирование якобы восстанавливается, но общественность все же не будет видеть всей информации о собственности и семьях чиновников.

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Народные депутаты поддержали законопроект №9534, который должен был бы восстановить электронное декларирование чиновников, отмененное в марте 2022 года. О деталях голосования рассказал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

По словам народного избранника, парламентарии приняли законопроект в первом чтении. "За" — 299 голосов, "против" и "воздержались" — ни одного, не голосовал 21 человек. Кто именно не голосовал пока не известно.

Результат голосования за законопроект №9543 Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Законопроект №9534 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения" был внесен на рассмотрение депутатов 26 июля 2023 года. Текст документа готовили 42 нардепа, в частности, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, и председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики и представительница этой же партии Анастасия Радина, свидетельствует карточка на сайте ВРУ.

Карточка законопроекта №9543

В документе, как следует из его названия, вносятся определенные изменения относительно декларирования некоторых категорий служащих. В частности, военные, которые в интересах госбезопасности, находятся на оккупированных территориях или на территории РФ, будут подавать свои декларации через 90 дней после отмены военного положения.

Основные новации, касающиеся восстановления е-декларирования:

электронное декларирование госчиновников восстанавливается;

декларации должны быть поданы и за текущий год, и за прошлые годы;

восстанавливаются спецпроверки деклараций (также были отменены из-за войны);

электронные декларации будут публиковаться на открытых ресурсах.

Впрочем, относительно публикации есть определенные предостережения. Речь идет о том, что скроют следующую информацию:

адрес декларируемого имущества и места жительства фигуранта;

номера банковских счетов;

идентификационный код и номер паспорта;

имена ближайших родственников;

даты рождения.

Фрагмент текста законопроекта №9543

Как следует из документа, который поддержали нардепы, теперь общественности несколько сложнее будет отыскать мужей-жен госчиновников и узнать, где находятся принадлежащие им дома и квартиры.

Отметим, НАПК сообщало, что требование о восстановлении е-декларирования входило в перечень требований Меморандума МФВ, с которыми согласилась Украина. При этом в Меморандуме указано, что электронное декларирование и полномочия НАПК относительно проверок должны были быть восстановлены до конца июля 2023 года.

Напоминаем, Давид Арахамия на днях провел опрос в сети: интересовался мнением граждан относительно того, запрещать ли выезд за границу семьям служащих.

Между тем на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нардепы, судьи и военкомы отныне будут в поле зрения контролирующих органов: правоохранители должны изучить, законно ли они выезжали за границу и приобрели ценное имущество.