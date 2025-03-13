Не могут называться украинцами: нардеп от СН Дунда высказался о соотечественниках за рубежом
Нардеп Олег Дунда заявил, что те, кто за три года не вернулся в Украину, то "политически уже не украинец".
Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил в интервью, что те, кто выехал в начале полномасштабного вторжения и до сих пор не вернулся в Украину, уже не может называться украинцем. Об этом нардеп рассказал на Youtube-канале "Суперпозиция" журналисту Сергею Дойко.
Журналист напомнил Дунди, что он ездит в Лондон и Литву, а потом спросил, как возвращать домой украинцев, которые выехали из-за войны с Россией.
Нардеп заявил, что понимает тех, кто уехал испугавшись, или решил пересидеть. Но он считает, что уже надо было возвращаться.
"Если ты за три года не вернулся в Украину — ты уже политически не украинец. Ты, с моей точки зрения... этически ты потерял возможность называть себя украинцем", — заявил Дунда.
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По его мнению нельзя получать все права, но не нести никаких обязанностей перед государством, потому что "права — это всегда обязанность и обязанность — это всегда права".
Также Дунда заявил, что история имеет много примеров, когда люди возвращались и через 10 лет, но родины у них уже нет, поэтому он задается вопросом, имеют ли они право вообще кого-то выбирать и решать судьбу страны которую они покинули.
Напомним, в Польше Управление по делам иностранцев обеспокоено тем, что большое количество мужчин из Украины обращаются о предоставлении международной защиты. Поэтому управление выдало отдельный коммуникат, поскольку считает такую активность украинцев злоупотреблением действующей в Республике Польша системой международной защиты.
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