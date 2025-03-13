Не можуть називатись українцями: нардеп від СН Дунда висловився про земляків за кордоном

Нардеп Олег Дунда заявив, що ті, хто за три роки не повернувся до України, то "політично вже не українець".

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Народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда заявив в інтерв'ю, що ті, хто виїхав на початку повномасштабного вторгнення і досі не повернувся до України, вже не може називатись українцем. Про це нардеп розповів на Youtube-каналі "Суперпозиція" журналісту Сергію Дойко.

Олег Дунда зробив гучні заяви під час інтерв'ю

Журналіст нагадав Дунді, що він їздить у Лондон та Литву, а потім запитав, як повертати додому українців, які виїхали через війну із Росією.

Нардеп заявив, що розуміє тих, хто поїхав перелякавшись, або вирішив пересидіти. Але він вважає, що вже треба було повертатись.

"Якщо ти за три роки не повернувся в Україну — ти вже політично не українець. Ти, з моєї точки зору… етично ти втратив можливість називати себе українцем", — заявив Дунда.

На його думку не можна отримувати всі права, але не нести жодних обов'язків перед державою, бо "права — це завжди обов'язок і обов'язок — це завжди права".

Також Дунда заявив, що історія має багато прикладів, коли люди поверталися і через 10 років, але батьківщини в них вже немає, тому він задається питанням, чи мають вони право взагалі когось обирати і вирішувати долю країни яку вони покинули.

Нагадаємо, у Польщі Управління у справах іноземців занепокоєне тим, що велика кількість чоловіків з України звертаються щодо надання міжнародного захисту. Через це управління видало окремий комунікат, оскільки вважає таку активність українців зловживанням чинною в Республіці Польща системою міжнародного захисту.