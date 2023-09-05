Рада уволила Рустема Умерова с поста главы Фонда госимущества, — Железняк
По словам журналистов, уже завтра, 6 сентября, Умерова назначат новым министром обороны Украины.
Верховная Рада Украины уволила главу Фонда госимущества Рустема Умерова. За такое решение проголосовали 302 народный депутата. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк у себя в Telegram.
По его словам, избранники проголосвали по фракциям следующим образом:
- СН – 208;
- ЕС – 0;
- "Батьківщина" – 11;
- "Платформа за жизнь и мир" — 20;
- "За майбутнє" – 10;
- "Голос" — 18;
- "Довіра" – 14;
- "Восстановление Украины" – 8;
- Внефракционные – 13.
"Ждем сегодня внесения предложения от Президента назначить его Министра обороны Украины, а завтра голосование", — отметил он.
По словам журналистов "РБК-Украина", что уже завтра, 6 сентября, Умерова назначат новым министром обороны Украины.Важно
Напомним, что 4 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития поддержал заявление чиновника Рустема Умерова об увольнении с должности председателя Фонда государственного имущества Украины.
"Комитет по вопросам экономики поддержал увольнение Рустема Умерова с должности Председателя Фонда госимущества", — сказал Ярослав Железняк.
Отметим, что в своем заявлении об увольнении Умеров не упомянул причину, по которой хочет покинуть пост.
В то же время, профильный комитет ВР поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны. Так, 16 депутатов высказались за отставку, двое — воздержались.