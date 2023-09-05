Рада уволила Рустема Умерова с поста главы Фонда госимущества, — Железняк

По словам журналистов, уже завтра, 6 сентября, Умерова назначат новым министром обороны Украины.

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Верховная Рада Украины уволила главу Фонда госимущества Рустема Умерова. За такое решение проголосовали 302 народный депутата. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк у себя в Telegram.

По его словам, избранники проголосвали по фракциям следующим образом:

СН – 208;

ЕС – 0;

"Батьківщина" – 11;

"Платформа за жизнь и мир" — 20;

"За майбутнє" – 10;

"Голос" — 18;

"Довіра" – 14;

"Восстановление Украины" – 8;

Внефракционные – 13.

"Ждем сегодня внесения предложения от Президента назначить его Министра обороны Украины, а завтра голосование", — отметил он.

По словам журналистов "РБК-Украина", что уже завтра, 6 сентября, Умерова назначат новым министром обороны Украины.

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Напомним, что 4 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития поддержал заявление чиновника Рустема Умерова об увольнении с должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

"Комитет по вопросам экономики поддержал увольнение Рустема Умерова с должности Председателя Фонда госимущества", — сказал Ярослав Железняк.

Отметим, что в своем заявлении об увольнении Умеров не упомянул причину, по которой хочет покинуть пост.

В то же время, профильный комитет ВР поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны. Так, 16 депутатов высказались за отставку, двое — воздержались.